950 nye smittetilfeller på Nord-Jæren

Totalt er det registrert 950 nye koronatilfeller i kommunene på Nord-Jæren torsdag.

486 av tilfellene er barn og ungdom under 20 år.

Torsdag 20. januar er det registrert 520 nye koronatilfeller i Stavanger kommune.

1131 personer er testet med PCR, og 5734 hurtigtester er delt ut.

Alder:

* 0–9 år: 124

* 10–19 år: 144

* 20–29 år: 65

* 30–39 år: 85

* 40–49 år: 66

* 50–59 år: 25

* 60–69 år: 9

* 70–79 år: 2

303 smittet i Sandnes

I Sandnes kommune er det registrert 303 nye smittetilfeller torsdag.

Alder:

* 0–11 år: 94

* 12–19 år: 67

* 20–29 år: 18

* 30–39 år: 61

* 40–49 år: 37

* 50–59 år: 15

* 60–69 år: 10

* 70–79 år: 1

Smitte i Sola og Randaberg

Torsdag ble det registrert 98 nye koronatilfeller i Sola kommune.

55 er smittet via nærkontakter, to har ukjent smittevei, 37 tilfeller har kun fått SMS (smittevei og vaksinestatus forblir ukjent). Og fire er importtilfeller der en er bosatt i Sola, en er bosatt i en annen norsk kommune og to er bosatt i utlandet.

Alder:

* 0-6: 8

* 7-12: 22

* 13-18: 8

* 19-29: 10

* 30-39: 22

* 40-49: 17

* 50-59: 7

* 60-69: 2

* 70 -79: 2

I Randaberg kommune er det registrert 29 nye koronatilfeller torsdag.

25 har kjent smittevei, og fire har usikker smittevei.

Alder:

* 0-9: 12

* 10-19: 7

* 20-29: 3

* 30-39: 3

* 40-49: 3

* 50-59: 1