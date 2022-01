Plutselig kom snøen igjen. Men blir den liggende?

– Plutselig var det snø her igjen. Hva har skjedd?

– Vi har fått et såkalt kaldluftsbrudd med sterk, kald vind fra nord og snøbyger. Det skal holde seg kaldt hele torsdag, men allerede fredag er det ventet mildere vær og periodevis regn, sier Geir Ottar Fagerlid, vakthavende meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet.

– Det er vel en kombinasjon som kan være litt farlig?

– Ja, det kan være det, men vi tror det skal gå ganske stille og rolig for seg denne gangen. Snøen som falt er lett og smelter fort. Det er først ved lengre kuldeperioder, når bakken rekker å bli skikkelig kald, at det kan bli farlig. Da kan nedbøren fryse til is, noe som igjen kan gi glatte veier, sier Fagerlid til RA.

– Men vi tror bakken er for varm til at det blir store problemer nå. Vi tror dette skal gå greit, legger han til.

Mer snø og kulde

Gleden – eller misnøyen – vil derfor bli kortvarig denne gang, ifølge meteorologen. Men for de av oss som er glade i det hvite teppet vil det bli flere sjanser.

– Vi ser for oss at dette kan skje igjen neste uke, opptil flere ganger. Da vil det også komme vind fra nordvest og snøbyger, sier Fagerlid.

– Så det blir en kortvarig lykke et par ganger i uken for oss som er glad i snø?

– Ja, og den kan utnyttes hvis man er rask, men det blir fort mildt igjen, sier han.

– Nå har det jo vært en periode med mildt vær, og ifølge værmeldingene ser det ut til å bli mildt igjen neste uke også. Er det vanlig at det plutselig dukker opp en kald periode med snø midt imellom to milde perioder?

– Noen vintrer er det mer vanlig enn andre. Det har med plassering av høy- og lavtrykket å gjøre. Neste uke vil det som sagt skje igjen ved et par anledninger, sier Fagerlid.

For dem som liker været litt mildere, kan Fagerlid berolige. Før det kommer kjøligere perioder neste uke vil temperaturen i helgen ligge på mellom fem og åtte grader.

– Det er ventet ganske mildt vær. Vi ser også at det blir lite vind, et tungt skydekke og litt regn. Det blir en ganske grå helg, sier meteorologen.

Skiftende vær

De siste dagene har det vært mye vind, og Fagerlid sier denne vil komme tilbake mot slutten av helgen.

– Vi ser at det skal blåse opp igjen søndag kveld og natt til mandag. Da kan det komme kuling. Neste uke, i forbindelse med et par lavtrykk, vil det også komme kraftig vind. Dette vil sannsynligvis skje fra onsdag. Vi er ikke ferdige med vinden helt enda, sier han.

Meteorologisk institutt har for tiden ingen farevarsler ute, og Fagerlid sier vinden som har vært og som vil komme, er innenfor det som kalles normalvær.

– Hvordan ser det ut med temperatur, nedbør og vind mot neste uke?

– Det blir som sagt mildt gjennom hele helgen, fram til mandag. Da dreier vi inn på nordvestlig vind igjen, og det vil bli lavere temperaturer. Da kan det komme sludd og snø. Så forventer vi et mildere vær tirsdag, før det kommer kraftig nordvestlig vind på torsdag. Det er veldig skiftende akkurat nå, og mye opp og ned, sier Fagerlid til RA.