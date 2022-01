Minneord om Kurt Kristensen

Kurt Kristensen døde 12. januar, 70 år gammel. Han var en motor for utviklingen av bibliotekfeltet i Norge gjennom sin satsing på prosjektarbeid og nytenkning rundt formidling, og la på mange måter grunnlaget for mye av det som utgjør Sølvberget i dag: Et utadrettet bibliotek med en aktiv formidlingsvirksomhet, et moderne Kiellandsenter som en integrert del av organisasjonen og den årlige Kapittelfestivalen som har vokst fram som en sentral litterær møteplass i Norden.

- Stavanger bør kunne profilere seg som Kielland-byen. Vi har aldri utnyttet skikkelig at Alexander L. Kielland er herfra. Kanskje kan vi klare å lage årlige Kielland-dager i Stavanger?

Kurt Kristensen hadde nettopp begynt som biblioteksjef på Sølvberget da han sa dette i oktober 1989. Ord ble til handling. I 1990 gikk den første Uke Alexander av stabelen på Sølvberget. Dette ble et årlig arrangement, som vokste og vokste, etter hvert under navnet det har i dag: Kapittel.

Kiellandsenteret er en integrert del av Sølvberget i 2022, og formidler arven etter Kielland til tusenvis av unge og voksne hvert år.

Kurt Kristensen vokste opp på Midfjellse like vest for Flekkefjord. Som seksåring var han med foreldrene til Kristiansand, og sammen med noen andre barn rotet han seg bort, og havnet på biblioteket i byen.

- Jeg tenkte at på et slikt sted vil jeg jobbe når jeg blir stor. Derfor måtte jeg finne ut hva dette var, sa han senere i et intervju.

Kurt Kristensen var utdannet bibliotekar, og kom til Sølvberget i 1989 fra jobben som biblioteksjef i Hå kommune.

De neste 30 årene satte han sitt tydelige preg på Stavanger. Han var prosjektleder for 150-årsjubileumet for Alexander Kielland i 1999, og sentral i diskusjonen rundt etableringen av et Kiellandsenter som skjøt fart mot slutten av 1990-tallet. Da Kiellandsenteret åpnet på Sølvberget i 2019, var det resultat av en langvarig prosess som Kurt Kristensen var med på å starte.

Fra 2000 var han prosjektleder for Bjergsted-satsingen, og deretter prosjektleder for byggingen av det nye konserthuset. Senere ble han informasjonssjef for Stavanger konserthus.

Kurt Kristensen likte tidsfrister, han likte å se raske resultater og han var ikke redd for å sette en kurs og følge den.

- Selv om det er en del bank å få, med rette eller urette? spurte Stavanger Aftenblad da han begynte som leder for Bjergsted-prosjektet i 2000.

- Hvis en ikke er villig til å ta den belastningen, må en holde seg unna prosjekt. Du får tilbakemeldinger hele tiden, både direkte og i full offentlighet.

Kurt Kristensen hadde både ideene og gjennomføringskraften til å få dem realisert. Innsatsen hans for kulturlivet i Stavanger høster byen frukter av hver dag.

Våre tanker går til familien.