– Høye smittetall alene har liten betydning

Onsdag ble det registrert 791 nye koronatilfeller på Nord-Jæren, og tirsdag ble det registrert 628 nye tilfeller.

– Smittetallene er som ventet for den varianten vi har nå, sett i lys av hvordan det er i resten av landet, sier smittevernoverlege i Stavanger kommune, Ruth Midtgarden, til RA.

– Vi forventer at tallene vil stige noe framover. Det er ulike scenarioer, og vi vet ikke hvilket scenario vi lander på. Men, vi tror tallene vil stige, og FHI spår at smittetoppen kommer rundt månedsskiftet. Det er usikkerhet i dette, men vi tror smittetallene stiger fram mot da, forklarer Midtgarden.

– Vurderer dere å innføre strengere tiltak?

– Situasjonen er annerledes nå, enn den var før. Mange er vaksinert, og denne varianten gir mildere sykdom enn tidligere, påpeker smittevernoverlegen.

Hun forklarer at selv om smittetallene er høyere, betyr det ikke at situasjonen er like alvorlig.

– Vi må se på smittetallene sammen med sykefravær og innleggelser på sykehus. Det er de tre tingene sammen som teller. Smittetallene alene har liten betydning nå, understreker hun.

– Hvordan vurderer dere sykefravær og innleggelser nå?

– Foreløpig er det høyt sykefravær, men foreløpig tåler vi det. Innleggelser på sykehus har gått noe ned. Det kan øke igjen hvis veldig mange blir smittet, men foreløpig avventer vi, sier Midtgarden.

Grønt nivå

Av de 791 koronatilfellene på onsdag, er 366 av disse barn og ungdom under 20 år.

Fra onsdag gikk grunnskolene og barnehagene i både Stavanger, Sandnes og Sola fra gult til grønt nivå.

– Barn får sjeldent alvorlig sykdom. Tiltakene vi har hatt til nå som har vært mot barn og nivåene i skolen, har vært for å skåne samfunnet – ikke barna. Nå er situasjonen sånn at vi tenker barn har tatt nok av tiltaksbyrden. Det er dette som ligger bak vurderingen om å gå til grønt nivå, forklarer Midtgarden.

Hun legger til at det fortsatt er mulig å gå opp til gult eller rødt nivå.

– Det vi har fått av føringer er at det i tillegg til høye smittetall, må være betydelig sykefravær og antall innleggelser, for at tiltak som går ut over barn skal innføres igjen, sier smittevernoverlegen.

God tilgang på hurtigtester

Midtgarden opplyser at kommunen har god tilgang på hurtigtester, men at kapasiteten på PCR-testing er noe mer presset.

– Det er viktig at man bare bestiller PCR-test om situasjonen tilsier det. Det betyr at man kan bestille PCR-test ved innreise om man kommer fra et land med karanteneplikt og ikke er tilstrekkelig vaksinert, eller om man skal bekrefte en hurtigtest. Alle andre situasjoner bør man egentlig bruke en hurtigtest først, også ta en PCR-test om det er høy sannsynlighet for å være smittet. Hvis man har sterk mistanke om smitte, og har symptomer, kan man bestille PCR-test selv om hurtigtesten er negativ.