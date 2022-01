Er ny kommunikasjonsdirektør i SpareBank 1 SR-Bank

33-åringen er utdannet journalist ved Universitetet i Stavanger, og tar med seg bred erfaring fra mediehusene VG, Bergens Tidende og Rogalands Avis. Han har også vært informasjonssjef i Norsk olje og gass, før han kom til SpareBank 1 SR-Bank i mai 2017.

– For meg er dette er en av landets mest spennende roller. SpareBank 1 SR-Bank er et finanskonsern med ambisjoner om å begeistre og ivareta person- og bedriftskundene på en god måte. Jeg er både ydmyk og stolt over å få muligheten til å bidra til at vi lykkes sammen med dem, sier Øyvind Knoph Askeland, i en pressemelding.

– Jeg er stolt over å ha funnet en kommunikasjonsdirektør fra egne rekker. Øyvind er et ungt ledertalent, som har erfaring og et sterkt engasjement for å lykkes i rollen. Han kjenner konsernet godt, er en pådriver for den sterke og positive kulturen i SpareBank 1 SR-Bank, og brenner for regionen og samfunnet rundt oss, sier Nina Moi Edvardsen, konserndirektør for HR, Bærekraft og Kommunikasjon.