Her er flest anmeldt for mobilbruk

Sør-Vest politidistrikt var i 2021 et av distriktene med flest utskrevne forelegg for ulovlig mobilbruk i bil, melder MA – Rusfri Trafikk i en pressemelding.

I løpet av året ble det utstedt 1720 bøter, noe som imidlertid er 223 færre enn i 2020 (1943).

Transportøkonomisk institutt (TØI) har konkludert med at mobilbruk i bil øker risikoen for alvorlige ulykker med mellom 22 og 164 ganger.

Den nyeste rapporten fra Utrykningspolitiet viser at det i 2021 ble utstedt totalt 13624 forenklede forelegg for ulovlig bruk av mobiltelefon i bil på landsbasis. Dette er en nedgang fra 17230 året før.

MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen skal dø eller bli hardt skadet av rus i trafikken, mener tallene fortsatt er for høye.

– Vi frykter at mørketallene er store. 13624 personer ble bøtelagt for mobilbruk på landsbasis – noe som er altfor mange. Det er ingen tvil om at oppmerksomheten vår svekkes ved å bruke mobilen, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, i pressemeldingen.

De unge voksne er verst

I likhet med kjøring i ruspåvirket tilstand, er bilførere mellom 25–34 år verst når det kommer til mobilbruk. Disse sto for 3738 av tilfellene.

Tett på følger de mellom 35 og 44 år. I 2021 sto disse to gruppene for 7244 av de forenklede foreleggene. Det vil si at de utgjorde 53 prosent av alle som ble tatt for mobilbruk.

– 5000 kroner er et merkbart beløp for de fleste og det kan svi ekstra med tre prikker. Du mister faktisk lappen ved åtte prikker. Så det gjelder å ha fokus på veien, sier Kristoffersen.

Ved ulovlig bruk av mobiltelefon, menes det at føreren av bilen har betjent håndholdt telefon ved kjøring. Dette innebærer all bruk av telefon som ikke er forskriftsmessig plassert eller koblet til håndfritt system. Dersom man blir tatt for dette, risikerer man bot på opptil 5000 kroner, samt tre prikker på førerkortet. Det er foreslått at denne boten skal økes til 7.450 kroner inneværende år.