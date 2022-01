Vant anbudsrunden, og skal bygge Lervigskvartalet

Oppstarten av byggingen av Lervigskvartalet nærmer seg med stormskritt, og tirsdag 18. januar signerte Jone Klingsheim i Skanska og direktør i Bymiljø og utbygging Leidulf Skjørestad kontrakten som gir Skanska ansvaret for å bygge Lervigskvartalet. Det melder Stavanger kommune i en pressemelding.

Skanska fikk tilslag på kontrakten som har en verdi på 750 millioner kroner. Jan Reidar Hammer som leder prosjektet for Stavanger kommune forteller at Skanska leverte et helhetlig godt anbud.

– Skanska leverte et veldig godt anbud, og da vi vurderte både kvalitet, kompetanse og pris samlet skilte Skanska seg ut det beste tilbudet. Det gjør oss trygge på at de kommer til å levere på en god måte, sier han.

Skanska er fornøyd med å få tilslag på anbudet

– Vi er veldig glade for å få være med på dette spennende og ikke minst nytenkende byggeprosjektet som vil bidra til å utvikle bydelen Storhaug i Stavanger. Prosjektet passer godt inn i vår portefølje og vi får brukt bredden i vår kompetanse i gjennomføringen, forteller Jone Klingsheim, regiondirektør for Skanska Bygg Sør.

Et samlingspunkt på Storhaug

Signeringen av kontrakten for byggingen av Lervigskvartalet er en viktig milepæl i et av de største byggeprosjektene kommunen har gjennomført på mange år. Med en totalramme på over en milliard kroner vil bygget romme en skole, barnehage, flerbrukshall, parkeringsanlegg, bydelshus i tillegg til kontorer og næringslokaler.

– Dette er et veldig stort prosjekt, det største vi har gjennomført på mange år, og når bygget inneholder alt fra en barnehage til bydelshus så blir det forhåpentligvis et viktig samlingspunkt for folk i alle aldersgrupper på Storhaug, sier Skjørestad.

Første spadetak i mai

Grunnarbeidene går nå mot slutten, og i mai blir første spadetak tatt for byggearbeidene. Kvartalet skal stå ferdig i høsten 2024. Det skal bygges med utstrakt bruk av massivtre og byggearbeidene skal gjennomføres som fossilfri byggeplass. Skanska melder også at prosjektet skal miljøsertifiseres i henhold til BREEAM-NOR med ambisjon om å nivå «very good» på sertifiseringsskalaen.

