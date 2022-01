585 nye smittetilfeller på Nord-Jæren

Mandag morgen er smittetallene for søndag 16. januar klare. 585 personer er smittet på Nord-Jæren, og 289 av disse er under 20 år.

Det ble registrert 287 nye koronatilfeller i Stavanger kommune.

813 personer ble testet med PCR-test, og 3272 hurtigtester ble delt ut på søndag.

Smittetilfellene fordeler seg på alder slik:

* 0-9: 56

* 10-19: 85

* 20-29: 36

* 30-39: 41

* 40-49: 46

* 50-59: 16

* 60-69: 2

* 70-79: 3

* 80+: 1

Over 200 smittet i Sandnes

I Sandnes kommune er det registrert 219 nye koronatilfeller søndag.

Aldersmessig fordeler smittetilfellene seg slik:

* 0–11 år: 74

* 12–19 år: 34

* 20–29 år: 12

* 30–39 år: 52

* 40–49 år: 31

* 50–59 år: 10

* 60–69 år: 3

* 70–79 år: 3

Mange er smittet av nærkontakter

I Sola kommune er det registrert 54 nye koronatilfeller søndag.

46 er smittet via nærkontakter, fire har ukjent smittevei, og to er importtilfeller hvorav begge er bosatt i Sola kommune. To personer er ikke kartlagt enda.

Alder:

* 0-6: 6

* 7-12: 15

* 13-18: 6

* 19-29: 5

* 30-39: 6

* 40-49: 13

* 50-59: 2

* 80+: 1

I Randaberg kommune er det registrert 25 nye koronatilfeller søndag.

24 har kjent smittevei, og en person har usikker smittevei.

Alder:

* 0-9: 4

* 10-19: 9

* 20-29: 3

* 30-39: 5

* 40-49: 4