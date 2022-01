Stor interesse for Rogfast-kontrakt

– Vi er fornøyde med at så mange ønsker å bygge verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Nå skal vi gå gjennom og kvalitetssikre søknadene. Vi skal velge ut tre til fem entreprenører som får anledning til å bli med videre. Planen er at de utvalgte entreprenørene skal gi sitt første tilbud innen 18. mai 2022. Deretter blir det individuelle forhandlinger og avklaringer. Fristen for å gi et endelig tilbud er 26. august 2022, sier prosjektleder Oddvar Kaarmo i Statens vegvesen i en pressemelding.

Han ser fram til å komme i gang med den første av hovedkontraktene.

– Dette er den første av tre hovedkontrakter, og vi håper å starte anleggsarbeidet i løpet av høsten, sier Kaarmo.

Kontrakten E03 er en toløpstunnel med et tverrsnitt på 10,5 meter. Lengden er ni kilometer fra Randaberg i sør mot Kvitsøy i nord.

Entreprisen omfatter også 14 tekniske bygg, sju pumpestasjoner samt en del mindre konstruksjoner i tunnelen.

– I løpet av våren blir den neste kontrakten utlyst. E04 starter på Bokn og er like lang som E03. Da gjenstår det kun E02 som starter på Kvitsøy og går begge veier mot Bokn i nord og Randaberg i sør, sier Kaarmo i pressemeldingen.

Rogfast er en del av ferjefri E39 og tunnelen skulle etter tidligere planer være ferdig i 2031. En ny modell for beregning av byggetid, ny bransjestandard, vil påvirke byggetid og planlagt veiåpning. Nytt estimert åpningsår for Rogfast er 2033.

Disse har søkt om å bli prekvalifisert:

1. AF Gruppen Norge AS

2. Arbeidsfellesskapet ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A., CRCC HARBOUR (CRCC HARBOUR & CHANNEL ENGINEERING BUREAU GROUP CO., LTD.), CRCC 12 (China Railway 12th Bureau Group Co., Ltd.)

3. China Communications Construction Co, Ltd.

4. Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS – Stangeland Maskin AS

5. Marti Tunnel AG

6. NCC Norge AS

7. Arbeidsfellesskapet Obrascon Huarte Lain S.A. – Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd

8. Arbeidsfellesskapet Risa – LNS -Hæhre (Risa AS, LNS AS og Hæhre Entreprenør AS)

9. Arbeidsfellesskapet Webuild S.p. A – Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.