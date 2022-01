Nå åpner svømmehallene igjen

Fra og med lørdag 15. januar åpner Gamlingen og Stavanger svømmehall for at du kan bruke anleggene uten å uten å reservere tid først, skriver Stavanger kommune på sine nettsider.

De andre svømmehallene vil åpne i løpet av neste uke (uke 3).

Alle typer halvårs- og klippekort som har vært fryst vil åpnes automatisk, og kortene vil kunne brukes umiddelbart, opplyser kommunen.

For at det skal være enkelt å holde avstand til andre vil det fortsatt være et øvre tak på hvor mange som kan være i anlegget samtidig, og alle som bruker anlegget oppfordres til å følge de generelle smittevernreglene både i og utenfor anlegget.