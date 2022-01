Alternativ løsning for politiske sakspapirer og møteoversikt

Blant annet til systemet for sakspapirer og møteoversikt for politiske saker, melder Stavanger kommune.

– Leverandøren arbeider med å løse problemene så raskt som mulig. Det som gjenstår, er visning av byggesaker og politiske saker og møter på kommunens nettside, sier arkivsjef Mentz von Erpecom Vikse.

I mellomtiden er det opprettet en alternativ løsning for sakspapirer til politiske utvalg. Her vil sakspapirene for kommende råd og utvalg bli lagt ut fortløpende.

