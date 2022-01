Equinor varsler tap på 15,77 milliarder kroner

Revideringen vil føre til en nedskrivning på rundt 1,8 milliarder dollar, skriver energiselskapet onsdag morgen. Nedskrivningen tilsvarer 15,77 milliarder kroner etter dagens kronekurs.

– Vi samarbeider tett med våre partnere i Mariner-lisensen for å finne muligheter til å øke utvinningen og produksjonen. Som planlagt vil vi fortsette å bore produksjonsbrønner for å sikre kontantstrømmen fra feltet, sier Al Cook, konserndirektør for leting og produksjon internasjonalt i Equinor.

Mariner-feltet består av to reservoarer: Heimdal og Maureen. Feltet ligger på den østlige Shetland-plattformen i britisk del av Nordsjøen.

Nedskrivingen vil vises i selskapets driftsresultatet som blir kunngjort 9. februar 2022.

