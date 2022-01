Åpner flere hurtigtest-boder

Fra mandag 10. januar kan du hente hurtigtester fem steder i Stavanger: Drive in-henting i Gunnar Warebergs gate ved Stavanger idrettshall, bod på Hillevåg torg, bod på Ankertorget ved Egon og i innbyggertorgene på Judaberg og Vikevåg.

– Vi har hatt utdeling fra fem plasser tidligere, men like før jul så vi det var en viss fare for at vi kunne gå tom for tester. Derfor valgte vi å begrense oss til utdeling fra drive-in-boden i Gunnar Warebergs gate, Rennesøy og Finnøy. Nå har vi fått ny tilførsel av hurtigtester, så akkurat nå har vi god kapasitet til å dele ut til de som skal ha hurtigtester. Derfor gjenåpner vi de to bodene nede i sentrum ved Ankertorget og Hillevåg torg, sier direktør for helse og velferd i Stavanger, Eli Karin Fosse, til RA.

Hun forteller at det har vært jevnt god pågang i drive-in boden ved idrettshallen.

– Med litt pluss-minus deler vi ut rundt 2000 tester til dagen i den boden på Tjensvoll.

Hun understreker at selv om de nå har god kapasitet på hurtigtester, betyr det ikke at de har en overkapasitet.

– Vi har kapasitet til å dele ut til de som skal ha hurtigtester. Det betyr de som trenger test for teste seg ut av karantene, de med symptomer, og de som er definert som nærkontakt til en med påvist koronasmitte, sier Fosse.

– Hva tror dere det vil bety å ha flere steder man kan hente hurtigtester?

– Jeg tror det betyr at det blir enklere for folk. For eksempel hvis de ikke disponerer bil, eller vil kjøre helt til Tjensvoll, kan man hente hurtigtest i sentrum. Det gjør det forhåpentligvis litt enklere, og senker terskelen litt for å benytte seg av en hurtigtest. Det vil kanskje føre til en noe større pågang på hurtigtester, sier Fosse.

God kapasitet

Direktøren for helse og velferd i Stavanger kommune sier at de for øyeblikket har god kapasitet på PCR-testing, og at de klarer å holde unna pågangen som er nå.

Fosse påpeker også at man ikke må ha positiv hurtigtest for å bestille PCR-test.

– Du kan bestille PCR-test uten å ha en positiv hurtigtest på online booking. Det er ikke er krav med positiv hurtigtest, men for veldig mange er det et godt alternativ å ta hurtigtest først, slik at du slipper å bestille PCR-test og vente på den. Du får et raskere svar fra hurtigtesten, forklarer Fosse.

– Opplever dere fremdeles at folk er flinke å registrere seg på nett selv med positive prøver?

– Vi vet jo ikke om det er mange som ikke registrer seg, men vi ser det er en god gruppe hver dag som registrerer seg med positive hurtigtester. Mange tar også sannsynligvis en PCR-test for å få bekreftet eller avkreftet resultatet fra hurtigtesten.

Klar for større pågang

Stavanger kommune er forberedt på at pågangen på PCR-testing og etterspørselen etter hurtigtester kan bli større i tiden framover.

– Det er ventet nasjonalt at det vil bli en økende smitte nå framover, på grunn av at omikron-varianten brer om seg. Med økende smitte, følger økende testing. Vi er forberedt på å øke kapasiteten på teststasjonene hvis vi trenger det, og vi er forberedt på at etterspørselen etter hurtigtester kan stige. Vi har noe anskaffelse av hurtigtester selv, men her er vi avhengig av den leveransen vi får fra nasjonalt nivå, sier Eli Karin Fosse.