– Tenn et lys for trafikkofrene i dag

– Det er viktig å markere trafikkofrenes dag for å synliggjøre den årlige katastrofen trafikkulykkene utgjør for samfunnet. Dagen er til støtte for de som ble rammet og til minne om de som omkom, sier Ingrid Lea Mæland, regionleder i Trygg Trafikk Rogaland, til RA.

På torsdag kan folk markere dagen ved å tenne et lys for de som omkom eller ble skadet i trafikken, og legge det ut på sosiale medier, eller spre plakaten som legges ut på Trygg Trafikk Rogaland sin Instagram, oppfordrer Mæland.

– Det er tragisk at seks mennesker omkom i trafikken på veiene i Rogaland i 2021. Og vi sender våre tanker til de som ble rammet. Rundt 300 er også skadet i trafikken, det er til stor belastning for den enkelte og for samfunnet, sier hun.

– Men det systematiske trafikksikkerhetsarbeidet som gjøres viser resultat. Og antall omkomne på veiene er redusert med nesten 50 prosent de siste 10 årene i Rogaland og i landet. Vi har ingen å miste og arbeider videre mot 0- visjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken, legger Mæland til.

Viktige tiltak

Regionsjefen mener det viktigste for å nå 0-visjonen, er de konkrete tiltakene som står i nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet, der mange aktører gjør sin del av arbeidet.

– Ulykkesgransking viser at de viktigste medvirkende årsakene til trafikkulykkene er for høy fart etter forholdene, ruspåvirket kjøring, uoppmerksomhet og manglende bruk av sikkerhetsutstyr. Derfor er opplæring og holdningsskapende arbeid særs viktig i det videre arbeidet. Bedringer av veistandard og kvalitet på kjøretøy er selvsagt også viktige årsaker til reduksjonen av ulykker. Men den enkeltes valg på veien har stor betydning. Så det som kreves på vei mot 0-visjonen er en kombinasjon av tiltak på systemnivå og at den gode trenden fortsetter, der vi ser at den enkeltes trafikant tar økt ansvar, sier Mæland.

Digital markering

Den årlige markeringen på trafikkofrenes dag reduseres i 2022 på grunn av smittesituasjonen. Det betyr at fakkeltog og minnegudstjeneste utgår, men det vil bli gjennomført en digital markering. I tillegg settes det opp lys og kors på vei, opplyser Trygg Trafikk Rogaland i en pressemelding.

Det er Rogaland fylkeskommunen som står som arrangør av markeringen i samarbeid med koordinatorgruppen som ledes av Statens vegvesen og Trygg Trafikk i samarbeid med NAF, Politiet, Brann- og redning, helseforetakene, biskopen i Stavanger, trafikkskoler og en rekke frivillig aktører.

Færre omkom i trafikken 2021

Det er historisk lavt antall omkomne i trafikken i 2021 i Norge. 87 personer mistet livet i trafikken i 2021. Det er en nedgang på seks personer fra i fjor da 93 personer omkom i trafikken. I 2018 og 2019 omkom hvert år 108 mennesker i trafikken i landet, det har vært en jevn nedgang de siste 10 årene, fra 2011 da det omkom 168.

Antall skadde går også nedover, men de hardt skadde har ikke samme nedadgående kurve som antall trafikkdrepte, i tillegg er det et stort antall skader som ikke fanges opp av ulykkesstatistikken, ifølge Trygg Trafikk.

De siste tre årene (2020, 2019, 2018) er det registrert rundt 4500 skadde i trafikken i Norge, mens de tre foregående årene (2017, 2016, 2015) låg på rundt 5.500 skadde pr. år. De siste 10 årene har antall registrerte hardt skadde ligget årlig mellom 600 og 700 personer. I 2020 var det 627 personer som ble hardt skadet i Norge (tall for skadde i 2021 er ikke klare).

Seks personer omkom i Rogaland

I Rogaland omkom seks mennesker i trafikken på veiene i 2021, mot 5 i 2020 og 5 i 2019. Trenden er nedadgående også i Rogaland. De siste fem årene (2017- 2021) har det omkommet mellom 5 og ni personer årlig. Mellom 2012–2016 omkom mellom 8 og 19 personer årlig.

Antall hardt skadde i Rogaland har som ellers i landet heller ikke gått markant nedover. De siste 10 årene har det årlig ligget mellom 40 og 50 antall hardt skadde, med unntak i 2016 med 57.

Totalt antall skadde som er registrert i Rogaland, har gått nedover, rundt 300 ble skadet i 2021 (foreløpige tall). De siste 5 årene har det ligget på ca. 350 personer, de foregående 5 årene låg det på rundt 500, som er en nedgang fra 2011 og tidligere år, da det låg på over 600 registrerte trafikkskadde i Rogaland.

Totalt er antall skadde i trafikken redusert med 48 prosent siden 2011 i Rogaland, omtrent på samme nivå som hele landet.

Færre unge voksne i trafikkulykker

I Rogaland er det trafikkulykkene blant unge voksne som reduseres mest, ifølge tallene til Trygg Trafikk. De siste 10 årene er antall skadde i aldersgruppene 18–19 år redusert med rundt 60 prosent i Rogaland og rundt 40 prosent totalt i landet.

Aldersgruppen 16–17 år har en lavere reduksjon i antall skadde, med bare 7 prosent i Rogaland og 30 prosent i landet. Det er førere av moped og lett MC som er mest utsatt. Trenden i Rogaland de siste fem årene er at lett mc-ulykker øker, mens mopedulykker går nedover i denne aldersgruppen.

Nedgangen er allikevel størst i antall trafikkulykker med skadde barn, der reduksjonen de siste 10 årene i Rogaland har vært 89 prosent og i landet 69 prosent.

Aldersgruppene som har lavest reduksjon i antall skadde er 65 år og oppover, i Rogaland med 11 prosent og i landet 18 prosent reduksjon.

– Arbeidet fungerer

– Nedgangen i omkomne i trafikken som vi har sett over tid her i Rogaland og i Norge viser at det målrettede trafikksikkerhetsarbeidet fungerer, sier Ingrid Lea Mæland, regionleder i Trygg Trafikk Rogaland.

– Både fysiske forhold på vei og kjøretøy, er stadig i utvikling og blir tryggere, og den enkelte trafikant er blitt med bevisst på egen valg i trafikken, etter god opplæring og holdningsskapende arbeid over tid, legger hun til.

Likevel påpeker regionlederen at vi fortsatt har en jobb å gjøre, spesielt i forhold til innsats for å redusere hardt skadde i trafikken.

– Det er fortsatt langt til målet om null drepte og hardt skadde i trafikken. Et nasjonalt etappemål om maksimalt 350 omkomne og hardt skadde i trafikken innen 2029 krever ytterligere styrking av trafikksikkerhetsarbeidet. Beslutningstakere på alle nivåer, organisasjoner, næringer og ikke minst den enkelte trafikant må bidra aktivt i dette arbeidet, sier Mæland.