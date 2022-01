Lokalt selskap får millionstøtte til å lage klimavennlig betong

Saferock har utviklet en teknologi som erstatter sement med geopolymerer i produksjonen av betong. Dette kan føre til en kraftig reduksjon av CO2-utslipp, som er en betydelig utfordring i byggebransjen.

Nå får selskapet 11,5 millioner kroner i støtte fra Enova.

– Støtten fra Enova betyr at vi kan gå i gang med pilotproduksjon av bærekraftig betong basert på vår egenutviklet geopolymer-teknologi. Det er en viktig milepæl for selskapet og vi er veldig fornøyd med tilliten fra Enova, sier daglig leder i Saferock AS, Espen Lea, til RA.

– Betongindustrien vil spille en viktig rolle for at vi skal nå våre klimamål. Produksjon av betong er i dag en stor utslippskilde for klimagass både nasjonalt og internasjonalt. For å komme til en 1,5 graders verden, trenger vi klimagrep som hjelper industrien med å kutte sine utslipp raskt samtidig som man tar vare på arbeidsplassene og styrker konkurranseevnen. Karbonfangst og lagring, hvor Norge er i front, er én vei å gå. Dersom Saferock lykkes med sitt prosjekt, vil vi ha enda et alternativ for produksjon av betong med lave klimagassutslipp. Og det attpå til ved å ta i bruk en ressurs som i dag er avfall, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), i en pressemelding.

Støtter veibryterne

Saferock er en spin-off fra Universitetet i Stavanger og målet med pilotanlegget er å kommersialisere egenutviklet teknologi for produksjon av geopolymerbetong.

– Enova støtter de som går foran og baner vei for mer bærekraftige produkter i byggebransjen. Dette pilotprosjektet kan demonstrere at løsningen kan skaleres fra laboratoriestadiet til industriell størrelse samtidig som produktkvaliteten opprettholdes. Dette er ny teknologi som vi trenger for å nå klimamålene om reduserte utslipp, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Kutter CO2-utslipp med 80 prosent

Et nytt Mount Everest hvert år. I betong. Så stor er verdens årlige tilvekst av betongbyggverk. Den viktigste ingrediensen i betong er sement. Problemet er at sementproduksjon står for om lag åtte prosent av verdens klimagassutslipp, påpekes det i pressemeldingen.

Det er derfor et stort behov for mer bærekraftige alternativer. I vanlig sementproduksjon kommer størsteparten av CO2-utslippene fra brenning av kalkstein. Under høy temperatur drives CO2 ut av kalksteinen. Saferocks teknologi baserer seg heller på en blanding av knust stein og geopolymer, og unngår dermed både forbrenning og bruk av kalk.

– Markedet for bærekraftige og sirkulære bygningsmaterialer er i sterkt vekst og Saferock ser store muligheter med vår teknologi innen bærekraftig betong, sier daglig leder i Saferock AS, Espen Lea.

Gruveavfall blir betong

Avgangsmasser fra gruvedrift har vist seg spesielt godt egnet i Saferocks produksjonsprosess. Ilmenittprodusenten Titania skal levere gruveavfall som innsatsfaktor til pilotanlegget. Ved full drift vil anlegget ha en produksjonskapasitet på opptil 17 tonn geopolymerbetong per dag.

I pilotperioden skal produktkvaliteten testes ut i samarbeid med Universitetet i Stavanger. I tillegg planlegger Lysefjorden Investering å demonstrere bruk av geopolymerbetong fra Saferocks pilotanlegg i oppføring av et signalbygg ved Lysefjorden i samarbeid med Snøhetta.

– Dette er et interessant samarbeid, som kan bidra til kunnskapsspredning og markedsføring av geopolymerbetong som klimavennlig byggemateriale i bransjen nasjonalt og internasjonalt, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Samarbeidspartnere i prosjektet er Titania AS, Velde Industri AS, Resitec AS, Snøhetta AS og Lysefjorden Investering AS.