Første smittetilfelle registrert på Utsira

Ordfører i Utsira kommune, Marte Eide Klovning (Ap), forteller RA at personen som er smittet med korona er folkeregistret i Utsira kommune, men er student og bor i en annen by.

– Derfor er det ingen annen smitte på øya, som vi vet om, sier hun til RA.

Kommunen har klart å holde seg smittefri i snart to år. Nå forteller Eide Klovning at hun synes det er helt naturlig at smitten omsider kom til dem også.

– Dette er en veldig forsiktig måte å starte på, for den smittede personen har ikke vært i kommunen etter at smitten ble oppdaget, sier hun før hun fortsetter:

– Vi forventer at mer smitte vil komme til kommunen, så vi er mentalt innstilt på det. Smittetallene i landet er såpass høye nå, og jeg forstår ikke at vi skal ha klart å holde kommunen smittefri.

Ordføreren legger til at innbyggerne har vært flinke til å følge råd og tiltak, men det mener hun at andre kommuner har vært også.

– Vi har kanskje få innbyggere, men vi har mange besøkende. Det er ingen grunn til at vi ikke skulle ha fått det, sier Eide Klovning.