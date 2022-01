Aftenbladet: Viking reiser til USA for å spille turnering

– Dette blir veldig spennende og en ny opplevelse for de fleste, sier Viking-trener Morten Jensen til Aftenbladet før han fortsetter:

– Opplegget virker veldig profesjonelt. I tillegg får vi møte motstandere av veldig høy kvalitet.

I stedet for et ti dagers langt opphold på Marbella i Spania i januar og februar, reiser Viking til USA. Aftenbladet skriver at klubben fikk en henvendelse via agenten til David Brakalo om de ville komme til USA.

– Den amerikanske serien MLS har omtrent samme sesongrytme som Norge, og årlig arrangerer topplaget Portland Timbers en turnering mot tre andre lag i ukene før seriestart, skriver avisen.

– Vi har dratt til La Manga og Marbella i alle år. Nå får vi nye impulser og møter tre lag som alle er bedre enn de vi ville møtt i Marbella. Denne turneringen passer perfekt for oss, dette er helt fantastisk, sier Morten Jensen til Aftenbladet.

Viking skal i løpet av turnering møte lagene Portland Timbers, Real Salt Lake og Minnesota United.