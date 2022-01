SUS: – Vi har aldri hatt så mange innlagte med korona som nå

– Det har vært en krevende jul, med økende innleggelser og mange pasienter i karantene i påvente av smitteavklaring på sykehuset. Vi har aldri hatt så mange innlagte pasienter med covid-19 som vi har nå, i løpet av hele pandemien, sier Helle Schøyen, administrerende direktør ved SUS, på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Schøyen forklarer at det ikke ser ut som innleggelsene kommer til å avta, og at SUS derfor har startet det nye året med å trappe opp til «nivå 4» i pandemiplanverket.

– Det innebærer at vi tar i bruk en sengepost som heter 5E som pandemipost. Dette er en sengepost som til vanlig drives som en kirurgisk sengepost, med hovedsak ortopediske kirurgiske inngrep. Det betyr også at vi ikke har kapasitet til å ta imot disse pasientene framover. Det betyr da i ytterste konsekvens at vi kommer til å avlyse planlagte operasjoner som ikke innebærer fare for liv og helse, sier Schøyen på pressekonferansen.

Wendy Tønnessen, avdelingssjef intensivavdelingen, forteller også om en tøff jul og nyttår på intensivavdelingen.

– Vi har hatt fullt belegg, og vi har måtte ha ekstra bemanning, og innleid hjelp, sier Tønnessen på pressekonferansen.

I dag ligger det 12 pasienter på intensivavdelingen, sju av disse er med covid-19. Alle covid-pasientene er på respirator, og noen av dem har ligget på intensivavdelingen veldig lenge, kommer det fram av pressekonferansen.