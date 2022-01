Under et ekstraordinært møte i formannskapet nyttårsaften ble det kjent at Arbeiderpartiet og Høyre i Stavanger ønsker å innføre koronapass. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sa før jul at en ny lovhjemmel om koronapass blir sendt på høring over nyttår.

RA har spurt Helse- og omsorgsdepartementet hva de tenker om at Norges fjerde største by nå ser behovet for å gå til det steget.

– Jeg skjønner godt at kommunen ønsker å ta i bruk koronasertifikat, slik at fullvaksinerte kan leve mer som normal og slik at ansatte i mange bransjer kan kommer tilbake på jobb. Selv om mye tyder på at vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom, er det mer usikkert hvor stor effekt den har på smittespredning, særlig med omikron. Derfor har Folkehelseinstituttet foreløpig anbefalt å avvente bruk av koronasertifikat, skriver Karl Kristian Bekeng, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, i en e-post til RA.

Vil se an utviklingen

Helsedirektoratet sa først ja til bruk av koronapass, og så nei. Bekeng sier bruk og innføring av koronapass er noe som vurderes grundig og fortløpende, men at det viktigste nå er å begrense smitten og ikke overbelaste helsetjenestene.

– Så vidt jeg skjønner er man nå usikre på om koronapass har noen effekt mot omikron. Er det en medvirkende faktor til hvorfor dette ikke er klart – at dere ønsker å se hvordan det utvikler seg?

– Ja. Det å ha et koronasertifikat er ikke ensbetydende med at du ikke kan smitte, eller bli smittet. Det viktigste nå er at folk har færre nærkontakter, ikke å tilrettelegge for mer kontakt. Derfor har vi innført omfattende nasjonale tiltak. Dette er i tråd med anbefalingene vi har fått fra FHI og Helsedirektoratet, avslutter Bekeng.