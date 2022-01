Stavanger Høyres politiske rådgiver har fått ny jobb

Etter fire år som politisk rådgiver for Stavanger Høyres kommunestyregruppe, har Tormod Wilson Losnedal valgt å takke ja til en stilling i gründerselskapet Trefadder, Norges største aktør innenfor BIO-karbonfangst (BIO-CCS).

– Det tror vi er en god match for hjernen bak mye av Høyres nye grønne politikk og hjertet bak vår årlige treplantingsdugnad. Stavanger Høyre takker Tormod for avgjørende innsats de siste årene og ønsker han lykke til med nye utfordringer, skriver Stavanger Høyre i en pressemelding.

– Vi unner Tormod denne muligheten og selv om vi mister en særdeles god mann i rådgiver-rollen, er jeg glad for at det nok en gang viser seg at denne stillingen er et springbrett for spennende jobber videre. Det er en tillitserklæring at det er attraktivt å rekruttere fra Høyre. Tormod vil også framover være en viktig medspiller for oss, og en av de mange dyktige unge vi har og som skal utgjøre stammen i det nye Høyre-laget vi nå skal bygge. Han er et navn nominasjonskomiteen helt klart har fått på blokken sin, sier ordførerkandidat for Stavanger Høyre, Sissel Knutsen Hegdal, i pressemeldingen.

Nå gleder Knutsen Hegdal seg til å komme i gang med ansettelsesprosessen.

– Jeg oppfordrer de som er interesserte i å ta stafettpinnen fra Tormod til å ta kontakt. Jeg kan love travle dager, masse møter med kjekke og spennende mennesker og ikke minst en unik mulighet til å bidra inn i det viktige programarbeidet vi nå går i gang med i Stavanger Høyre. Har du noen tanker om hvordan Stavanger skal utvikle seg videre så vil jeg gjerne høre fra deg, sier Høyres ordførerkandidat.