Bjørn Maaseide om 2021: – Krevende og spennende år

Hvem: Bjørn Maaseide (53)

Hva: Investor og tidligere norsk sandvolleyballspiller.

Hvorfor: Like før jul landet Kraft Finans, selskapet hvor Bjørn Maaseide er hovedaksjonær, en avtale på rundt 2,5 milliarder kroner da selskapet solgte seks eiendommer til Arctic Securities. I tillegg har Maaseide startet selskapet Interpadel.

– Hvordan synes du året har gått for dere i Kraft Finans?

– Året har vært både krevende og spennende, med mye hjemmekontor for de ansatte, med de utfordringer som det byr på, samt høyt aktivitetsnivå på transaksjonssiden som krever stor involvering mellom rådgiver og kunde.

– Hva er du mest stolt av?

– Jeg er stolt av måten de ansatte har klart å vokse selskapet på gjennom hele pandemien. Vi har åpnet nye kontorer i Bergen og Kristiansand, samtidig som avkastningen for kundene har vært veldig bra.

– Hva har vært de største utfordringene?

– Sveinung Byberg som leder selskapet synes nok det har vært tøft å drive et selskap med avdelinger i sju norske byer uten å kunne treffe de ansatte fysisk store deler av året.

– Hvilke forventninger har du til 2022 for Kraft Finans?

– 2022 blir et år hvor vi skal fortsette den gode utviklingen som vi har lagt bak oss i 2021, samt at vi skal fortsette å bygge ut vår corporate-virksomhet.

– Hva betyr salget som nylig ble gjort til Arctic Securities, for dere, og kundene deres?

– For kundene betyr det at de har hatt en fin avkastning på sparepengene sine og har muligheter til å reinvestere disse på ny i andre finansielle produkter som er fornuftig for hver enkel av dem. Da er det viktig å huske på: Høy avkastning = høyere risiko og lavere avkastning = lavere risiko. For Kraft Finans er det viktig å ha tillit hos kundene og denne form for transaksjoner bygger tillit mellom oss og kundene våre, og det er helt avgjørende når du driver med formuesforvaltning.

– Har koronapandemien påvirket Kraft Finans noe, i så fall på hvilken måte?

– Hjemmekontor gjør alt mer krevende, samtidig blir det mer krevende å analysere markedet under en pandemi.

– I Januar startet du selskapet Interpadel sammen med Thor Hushovd og Jan Kvalheim. Hvorfor ville du det?

– Utgangspunktet var at vi synes det var veldig kjekt å spille padeltennis selv. Siden vi spilte en del sammen, samtidig som vi hadde tilgang til det som var Actionball i Sandnes, fikk vi bygget åtte baner der. Så da var vi plutselig i gang med både drift av padelsenter og eiendomsutvikling.

– Hvordan har det gått? Og hva er forventningene og planene for 2022 for Interpadel?

– Det har gått over all forventning, men det har også vært mye mer arbeid enn det vi hadde sett for oss. For 14 dager siden åpnet vi senter nummer to i denne regionen, InterPadel Express i Byfjordparken i Stavanger, og neste lørdag åpner vi InterPadel Forus med sju nye baner. Totalt har vi nå sju InterPadel-senter i Norge med 50 baner og over 20.000 unike spillere.

– Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er nok en bok som heter «7 Habits of succsessful people». Den handler om prioritering og menneskelig tilnærming på en fornuftig måte. Faktisk greit å minne seg selv på disse sju «vanene» en gang eller to i løpet av året.

– Hva gjør deg lykkelig?

Når venner og familie har det bra, og når vi får ting til å skje.

– Hvem var din barndomshelt?

En blanding av Håkon Hauge som var politi og vår fotballtrener (Hana, Sandnes), og Maradona.

– Hva misliker du mest ved deg selv?

– Skulle ønske jeg var flinkere og ikke minst mer interessert i detaljer.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Drikker vin og spiser potetchips med rømmedipp.

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for/ mot?

– Ikke veldig tilhenger av demonstrasjonstog, men jeg synes det er viktig at vi retter oppmerksomheten mot gode oppvekstvilkår for barn, uavhengig av familiesituasjonen og familiære ressurser.

– Er det noe du angrer på?

– Angrer litt på at jeg sluttet å spille fotball litt for ung, men sandvolleyball var nok et riktig valg likevel.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Alt etter hvilken etasje heisen stoppet i, men en sertifisert heismontør burde vel være første valget.