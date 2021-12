Stavanger kommune har inngått vaksinesamarbeid med Forsvaret

Det skriver kommunen i en pressemelding torsdag.

Første stopp er kommunedelene Finnøy og Rennesøy.

– Alle som ikke er vaksinert er hjertelig velkomne til å droppe innom vaksinebussen og ta dose 1, 2 eller 3. Det er ikke nødvendig å registrere seg på forhånd, men det må ha gått 20 uker mellom dose 2 og 3, skriver Stavanger kommune.

Her finner du vaksinebussen:

Judaberg: 5. og 6. januar kl. 09.00–18.00

Vikevåg: 7. og 8. januar kl. 09.00–18.00

Nå har kommunen åpnet for at alle over 18 år kan bestille tredje dose/boosterdose. Koronavaksineringen foregår i Forum Expo, og vaksinesenteret er åpent klokken 08.30-15.00 mandag-fredag. Etter klokken 14.30 er det stengt for drop in, og mellom 11.30 og 12.00 er senteret steng for pause. I romjulen er senteret åpent 9.30-16.30.

