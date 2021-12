Gutt anmeldt etter å ha delt video av mann som blir plaget

En gutt som går på videregående på Jæren fikk tilsendt en video som viser en funksjonsnedsatt mann bli plaget. Gutten delte deretter videoen på videodelingsappen TikTok. Politiet fikk tips om videoen, og opprettet sak, skriver Sør-Vest politidistrikt i en post på Facebook.

Politiet skriver videre at delingen på TikTok anses å være hensynsløs adferd, og at opplastingen bærer preg av hån. Gutten ble avhørt av politiet, og mobilen ble beslaglagt. Videoen var da ifølge gutten allerede slettet av TikTok. Han innrømmet å ha lastet opp videoen, og er ilagt en påtaleunnlatelse med prøvetid på seks måneder, skriver politiet.

– Det betyr at hvis han blir funnet skyldig i en ny straffbar handling i løpet av denne tiden vil saken kunne tas opp på ny, og han vil risikere bot eller fengsel. Gutten ble ilagt påtaleunnlatelse siden han er under 18 år. Hadde han vært over 18 år, ville han fort blitt ilagt en bot, sier politiadvokat Christina Nessa i Facebook-posten.

Etterforsker videre

Politiadvokat Nessa oppfordrer foreldre til å snakke med barna og ungdommene sine om at det er straffbart å dele videoer og bilder som dette.

Per nå vet ikke politiet hvem som plaget og filmet mannen. Dette er en del av den videre etterforskningen av saken.

Politiet minner om at det er mulig å tagge @politisorvest i kommentarfelt og videoer på TikTok. De går gjennom alle tagginger som et ledd i deres forebyggende innsats.