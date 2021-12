Har mottatt over 300 søknader på vikarstillinger i skoler og barnehager

– Nå jobbes det på spreng for å fordele søkerne ut til skolene og barnehagene, skriver Stavanger kommune i en pressemelding mandag.

Rådgiver i organisasjon og forhandling, Janne Halseth, forteller at de er overveldet over responsen.

– Allerede samme dag som saken var ute i media begynte det å tikke inn søknader, og det har steget jevnt og trutt siden da, sier hun til kommunen.

Ber om tålmodighet

Skolene og barnehagene ble i midten av desember bedt om å gjøre et anslag over hvor mange vikarer de vil trenge i perioden januar til april 2022. Når så søknadene kommer inn til kommunen sitter Halseth og hennes kolleger og går gjennom alle søknadene og fordeler dem ut til skolene og barnehagene, basert på behov, kompetanse og tilgjengelighet. Skolene tar så kontakt med aktuelle søkere og avtaler tid for intervju. Så langt er ti vikarer ansatt.

– Det høres kanskje lite ut, men det skal foretas en helt ordinær rekrutteringsprosess, hvor søkerne skal gjennom intervjuer, referansesjekk og skaffe seg gyldig politiattest før tiltredelse, så det tar litt tid, sier Halseth, og legger til at alle aktuelle søkere vil bli kontaktet.

– Ha litt tålmodighet. Vi jobber på spreng, men det kan tid før du som har søkt hører noe, sier Halseth.

Stavanger kommune skriver at rektor på Godeset skole, Henning Furu Verstegen, allerede har ansatt tre vikarer til skole og SFO. Han sier prosessen med å få tilsendt søkere og så ta videre kontakt selv, har fungert bra.

– For Godeset skole betyr det at vi kan «stable oss opp på beina» igjen etter en høst hvor vi har vært skrapt til beinet på grunn av enormt mye fravær. Jeg håper at disse vikarene kan bidra til at vi kan få gitt barna den undervisning og omsorgen de har krav på og trenger, sier Verstegen.

Kommunen opplyser om at det til nå er mest studenter og andre som har søkt på vikariater. Før jul vedtok Arbeids- og sosialdepartementet at pensjonister med offentlig tjenestepensjon nå kan jobbe i skoler og barnehager uten å tape pensjon, og disse pensjonistene kan ansettes på særskilt pensjonistlønn uten at AFP, særalderspensjon eller alderspensjon avkortes.

Imponert over engasjementet

Skolesjef Jørn Pedersen og barnehagesjef Monica Buvig Stenseth er utrolig glade for den gode responsen.

– Jeg tror en del rektorer og virksomhetsledere puster litt lettet ut nå. Mange har vært utrolig bekymret for hvordan de skal få personalkabalen til å gå opp. Jeg må bare få berømme kommunens innbyggere nok en gang. Vi så det i starten av pandemien, og nå ser vi det igjen. Folk i denne kommunen stiller opp. Det er helt fantastisk, sier Pedersen.