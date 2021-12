Hoteller unngår å permittere: – Regjeringen har ikke vært redningen

– Vi er utrolig glad for at hotellene kan fortsette å holde åpent, sier Lars Øyvind Roalkvam, regionansvarlig i Nordic Choice Hotels, til RA.

Roalkvam forteller at de kunne ha kommet i en situasjon hvor de måtte permittere ansatte hvis de ikke fikk en løsning på bordet.

– De tiltakene regjeringen har kommet med gjør det vanskelig for vår bransje, sier hotelldirektøren.

– Vi har prøvd å påvirke situasjonen via appeller, ved å gå ut i pressen og å bruke de virkemidlene vi har. I praksis har regjeringen stengt oss ned ved å be folk holde seg på hjemmekontor, med avstands- og antallsbegrensninger og skjenkestopp. De kan si hva de vil, men fakta er at de mer eller mindre har stengt oss ned, legger han til.

Han er tydelig på at det ikke er regjeringen som skal ha takken for at de ikke må permittere.

– Det enormt viktig å understreke at det er hotellene og hotellkjeden som tar den desidert største regningen selv her. Regjeringens tiltak dekker kanskje rundt 30 prosent av utgiftene vi har, resten tar vi selv. Regjeringen har ikke kommet med en gedigen gavepakke, sier Roalkvam.

– Så dere er ikke fornøyd med lønnsstøtteordningen til regjeringen?

– For det første stenger de oss ned, og for det andre hadde vi ikke fått til å la være å permittere hvis ikke konsernet virkelig hadde bidratt. Vi er på ingen måte fornøyd med det regjeringen har kommet med så langt, men det er bedre enn å måtte gi permitteringsvarsel. I verste fall måtte vi ha stengt ned flere hoteller, sier hotelldirektøren.

Han understreker at det er veldig viktig for dem, ikke minst inn mot jul, at de ikke må permittere.

Quality Airport Hotel Stavanger, der Roalkvam er direktør, har en del bookinger framover, men de ser også at mye blir kansellert.

– Vi frykter at bookinger som ligger fram i tid vil gå ut, hvis disse restriksjonene fortsetter over lang tid. Det er ekstremt krevende for vår bransje. Da må regjeringen komme på banen, det er holder ikke det de gjør nå, sier Roalkvam.

Likevel er hotelldirektøren positiv til tiden etter restriksjonene slippes opp.

– En ting vi virkelig så i det lille vinduet vi hadde i høst, var at folk virkelig hadde et behov for å møtes, sier Roalkvam.

Hotelldirektør ved Hotel Victoria, Monika Sandvold. (Arne Birkemo)

– Regjeringen må stille opp

– Vi så at vi kunne slippe å permittere hvis vi gikk for lønnsstøtteordningen etter den ble justert. Det er ingen heldig situasjon, og vi er i en krise uansett, men det var den beste ordningen for våre ansatte, sier Hotel Victoria-direktør Monika Sandvold til RA.

Hun mener det er spesielt viktig å ikke permittere for å ta vare på kompetansen de endelig har fått på plass.

– Lønnsstøtteordningen er ikke den beste løsningen for oss som bedrift, men den beste løsningen for våre ansatte. Vi skulle helst sett at det var regnet annerledes. Dette koster oss masse, men den viktigste biten vi har er de ansatte. Det at regjeringen ikke ønsker å gå inn å støtte oss med 100 prosent i lønnskompensasjon er krise for vår del. Hvis man skal ha et godt reiseliv er det et skrikende behov for at regjeringen må stille opp, sier Sandvold.

– Vi møter 2022 på samme måte som 2021, med en ekstremt dårlig start, men hvis restriksjonene forsvinner har jeg tro på at bransjen kommer til å løfte seg opp igjen. Det vil alltid være et behov for middag, konferanser og møteplasser også framover, sier hotelldirektøren.