Dette må du vite om korona i julen

Nasjonale og lokale myndigheter endrer stadig på råd, regler og test-regime. RA oppsummerer hva som er det viktigste å vite i julen.

I tillegg til de «vanlige» smittevernrådene og reglene, er oppfordringen i julen å ikke ha flere enn ti gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester én gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett, oppfordrer FHI.

Fra og med tirsdag 21. desember har regjeringen endret krav om hvordan man kan teste seg ut av karantene.

Før var det slik at personer i smittekarantene kun kunne gå ut av karantene ved negativ PCR-test på døgn 7 etter nærkontakt. Men etter en anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kan nå også antigen-hurtigtest gjennomført av helsepersonell og selvtest benyttes for å teste seg ut av smittekarantene på døgn 7.

Bakgrunnen for denne endringen er at kravet om PCR-test for å teste seg ut av smittekarantene har ført til lang svartid på slike tester, og at mange da blir sittende lenger enn nødvendig i karantene. Helsedirektoratet påpeker at selvtester har en større feilmargin enn tester tatt av helsepersonell, men vurdert opp mot at belastning på testkapasitet og lange svartider fra laboratoriet, mener direktoratet at det er nødvendig å gjøre denne justeringen.

Begrenset tilgang på hurtigtester

Lille julaften gikk Stavanger kommune ut med en oppfordring om å ikke hamstre hurtigtester, på grunn av begrenset tilgang.

– Ikke bruk hurtigtester til å sjekke deg inn på juleselskaper. Er du ikke i form eller har symptomer må du bli hjemme, sier helsesjef Runar Johannessen i pressemelding fra Stavanger kommune.

Hurtigtestene skal brukes ved mistanke om smitte, til å teste seg ut av karantene og dersom du har symptomer.

Helsedirektoratet ber om at hurtigtestene prioriteres slik:

Helsepersonell og samfunnskritisk personell som må ha fritak fra karantene for å gå på jobb.

Alle med symptomer, for å oppdage smitte, og ivareta smittespredning.

Skoler og barnehager til skoleoppstart i januar.

– Dersom du vil teste deg forebyggende må du selv kjøpe test på apotek eller lignende, understreker helsesjefen.

Hurtigtest hentes i drive-in

RA har tidligere skrevet at utdeling av hurtigtester i Stavanger kommune, nå skjer i drive in-boden i Gunnar Warebergsgate ved Stavanger Idretsshall på Tjensvoll. Denne er det også lov å gå innom, slik at de som ikke har bil også kan hente hurtigtester her. Bodene i Stavanger sentrum og på Hillevåg torg er stengt for utdeling av hurtigtester inntil videre.

I julen må du bestille tid for PCR-test på teststasjon/-telt. Både test-teltet og drive-in boden har egne åpningstider i julen.

Åpningstider i julen:

Julaften 24.12:

Testtelt kl. 08.30–15.30

Utdeling av hurtigtester kl. 09.00–12.00

1. juledag 25.12:

Testtelt kl. 10.00–16.30

Utdeling av hurtigtester kl. 09.00–12.00

2. juledag 26.12:

Testtelt: 10.00–16.30

Utdeling av hurtigtester kl. 09.00–12.00

Nyttårsaften 31.12:

Testtelt: 08.30–15.30

Utdeling av hurtigtester: kl. 09.00–12.00

1. nyttårsdag 01.01.22:

Testtelt kl. 15.15–22.00

Utdeling av hurtigtester kl. 17.00–20.00

I romjulsdagene er det vanlige åpningstider i telt og bod for utdeling av hurtigtester. Det gjelder også innbyggertorgene på Judaberg og Vikevåg.