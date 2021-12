161 smittetilfeller på Nord-Jæren

Onsdag 22. desember testet 93 personer positivt for koronaviruset i Stavanger kommune.

720 personer ble testet med PCR-test, og 3448 hurtigtester ble utlevert.

De nye tilfellene fordeler seg slik aldersmessig:

* 0-9: 5

* 10-19: 13

* 20-29: 22

* 30-39: 17

* 40-49: 26

* 50-59: 7

* 60-69: 2

* 70-79: 1

49 smittet i Sandnes

I Sandnes kommune er det registrert 49 nye koronatilfeller onsdag.

29 er smittet via nærkontakter, fem har kjent smittevei, åtte har ukjent smittevei, fire et smittet etter innreise og for to tilfeller pågår fortsatt smittesporing.

De nye tilfellene fordeler seg slik aldersmessig:

* 0-11 år: 8

* 12-19 år: 8

* 20-29 år: 12

* 30-39 år: 8

* 40-49 år: 5

* 50-59 år: 3

* 60-69 år: 3

* 70-79 år: 2

Smitte i Sola og Randaberg

Onsdag ble det registrert 17 nye koronatilfeller i Sola kommune.

12 er smittet via nærkontakter, tre har kjent smittevei, i tillegg kommer to personer som ikke er kartlagt enda, opplyser kommunen.

De nye tilfellene fordeler seg slik aldersmessig:

* 0-9: 3

* 10-19: 4

* 20-29: 4

* 30-39: 3

* 40-49: 2

* 50-59: 1

I Randaberg kommune er det registrert to nye koronatilfeller onsdag.