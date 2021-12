Slik kan du hente hurtigtest i Stavanger

Fra og med mandag denne uken har Stavanger kommune flyttet sted hvor man kan hente hurtigtester. Nå skjer dette i en drive-in løsning i enden av Gunnar Warebergs gate, gaten der inngangen til Stavanger idrettshall er.

Boden står i rundkjøringen/snuplassen på slutten av gaten slik at folk kan hente uten å lete etter parkeringsplass i området.

Direktør for helse og velferd i Stavanger, Eli Karin Fosse, forklarer at de har gjort dette for å gjøre hentingen enklere og køene mindre.

– Det var mye aktivitet ved Forum Expo, med vaksinesenteret, testing og utlevering av hurtigtest. For å avlaste trafikkmessig rundt Forum Expo har vi flyttet hentingen av hurtigtest opp i Gunnar Warebergs gate, sier Fosse til RA.

Hun påpeker at det er en mye bedre flyt nå.

– Nå kan man bare kjøre fram til boden og få levert hurtigtesten gjennom bilvinduet. Det minsker også smitterisikoen fordi nærkontakten mellom de som deler ut og de som tar imot blir mindre, forklarer hun.

Fosse understreker at det er lov å gå og hente hurtigtest i drive-in-boden, slik at de som ikke har bil kan få hurtigtester de også.

Hurtigtest i Gunnar Warebergs gate. Da RA var på stedet var det en jevn strøm med biler, men god flyt og kort ventetid. (Tonette N. Haaland)

Deler ikke ut til hvem som helst

Direktøren for helse og velferd sier tilbakemeldingene mandag formiddag er bra.

– Så langt har jeg hørt at det flyter veldig fint. Vi håper det fortsetter med det, sier Fosse.

Hvem som helst kan ikke hente ut hurtigtester.

– Du må enten være en person med symptomer, eller noen som henter for noen med symptomer. De som er definert som nærkontakt med noen som er smittet, og som får indikasjon om å teste seg kan også hente hurtigtester, opplyser Fosse.

Hun legger til at de ikke sjekker kommunetilhørighet, men at dette er tilbud for innbyggere i Stavanger kommune.

– Alle kommuner skal sørge for utdeling av hurtigtester til sine egne innbyggere.

Nå må du hente hurtigtest i denne drive-in boden i Gunnar Warebergs gate. (Tonette N. Haaland)

28.000 hurtigtester

Fosse tror gjerne pågangen for å hente hurtigtester vil være stor framover.

– I likhet med mange kommuner har vi begrenset med hurtigtester, og vi er avhengig av å få flere hurtigtester fra nasjonalt lager. Vi deler ut i henhold til de kriteriene som gjelder, så lenge vi har tester. Vi kan risikere å plutselig ikke ha mer, det er noe vi overvåker fra dag til dag. Vi må varsle statsforvalteren om vi plutselig kommer i en situasjon der lageret går tomt, forklarer Fosse.

– Per i dag har vi 28.000 hurtigtester på lager. Det er status mandag formiddag, legger hun til.

Bodene i Stavanger sentrum og Hillevåg er stengt inntil videre.

– I Hillevåg stengte vi ned for en god stund siden, fordi de skulle selge juletrær akkurat der. Den i Stavanger sentrum er foreløpig erstattet med drive-in-løsningen.

– Er det aktuelt å åpne de igjen med stor pågang på drive-in?

– Det er i hvert fall aktuelt å åpne de igjen hvis vi får en mye større leveranse av hurtigtester. Med den mengden utlevering vi har fra dag til dag nå, er det ikke aktuelt ennå. Boden blir stående slik at vi kan aktivere den igjen hvis vi trenger det, sier Fosse.

– Viktig at smitten reduseres

Helsesjef Runar Johannessen i Stavanger kommune håper folk er flinke å begrense sosiale samlinger noe inn i julen.

– Jeg håper folk i stor grad klarer å overholde tiltak og anbefalinger, ikke bare reglene. Ha litt begrensninger i størrelse på selskap og sosiale samlinger, sier helsesjefen til RA.

Han påpeker at det er viktig at smitten reduseres, spesielt med tanke på å kunne holde skoler og barnehager åpne.

– Det avhenger helt av at smitten går nedover. Også er det sånn at det fortsatt er delta som er den mest dominerende varianten i vår region, så selv om vi klarer å få smitten ned med de strenge tiltakene vi har nå, er det ikke sikkert vi kan lette tiltakene med en gang. Vi må vurdere hvor fort omikron vil se ut til å spre seg. Nå er det ikke en veldig stor prosent ennå, men vi har noen nye omikron-tilfeller hver dag, sier Johannessen.

– Hvordan er kapasiteten på smittesporingen nå?

– Det er litt avhengig av hva vi sammenligner kapasiteten mot. Vi føler vi har en grei kapasitet innenfor det som har vært forventet. Klart vi driver med smittesporing på en litt annerledes måte nå, enn det vi gjorde tidligere. Vi har ikke anledning til å kontakte alle nærkontakter på samme måte som før, nå som samfunnet er åpent, skolene er åpne, det ville nesten blitt tusenvis av nærkontakter å kontakte, sier Johannssen.

– Er folk flinke å registrere positive hurtigtester selv?

– Vi har ikke noe kontroll på om noen får en positiv hurtigtest og ikke registrer seg, forklarer han.

– Men det vi har anledning til, og prøver å få til, er å være i kontakt med alle der det kan være forskjellige faktorer som tilsier at det kan være nødvendig. For eksempel de som er eldre, eller der det er mistanke om omikron-smitte. Vi prøver å bremse utbrudd så godt som det lar seg gjøre. Skoler og barnehager har fått egne råd å forholde seg til, så mye har blitt automatisert. Og vi tar i bruk elektroniske hjelpemidler for å ivareta at nærkontakter får den informasjonen de trenger.

Fakta om hurtigtest

Fra mandag må du hente hurtigtester i enden av Gunnar Warebergs gate, gaten der inngangen til Stavanger idrettshall er.

Boden står i rundkjøringen/snuplassen på slutten av gaten slik at folk kan hente test uten å gå ut av bilen.

Det er mulig å gå innom drive-in boden om man ikke har bil.

Bodene i Stavanger sentrum og på Hillevåg torg vil ikke bli brukt mer i denne omgang.

Åpningstidene i boden er: Mandag-fredag 08.15–15.00 og 17.00-20.00, Lørdag 09.00–12.00, og Søndag 15.00–20.00. Det kommer egne åpningstider i julen på stavanger.kommune.no

