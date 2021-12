Så mange har blitt Lotto-millionærer i Rogaland

Siden Lottos start i 1986, har Norsk Tipping trukket ut totalt 7086 Lotto-millionærer. 275 av disse har fått Telefonen fra Hamar med beskjeden om at de er blitt Lotto-millionærer så langt i år.

Så langt i år har Rogaland hatt 19 Lotto-millionærer, og er på 8. plass over fylket med flest Lotto-millionærer i 2021.

Fylker med flest Lotto-millionærer til nå i 2021:

Viken – 58 Lotto-millionærer Vestland – 36 Lotto-millionærer Oslo – 27 Lotto-millionærer Innlandet – 25 Lotto-millionærer Trøndelag – 23 Lotto-millionærer Møre og Romsdal – 22 Lotto-millionærer Troms og Finnmark – 22 Lotto-millionærer Rogaland – 19 Lotto-millionærer Agder – 16 Lotto-millionærer Vestfold og Telemark – 16 Lotto-millionærer Nordland – 10 Lotto-millionærer

Merknad: Oppsummert blir dette 274 Lotto-millionærer fordelt på fylkene. Den siste er ikke med i fylkesstatistikken, da vedkommende er bosatt i utlandet.

Ser man på hvem som har flest Lotto-millionærer i forhold til antall innbyggere, så er det Troms og Finnmark som er på toppen, etterfulgt av Møre og Romsdal, og Innlandet. Disse tre fylkene har henholdsvis 0.09, 0.08 og 0.07 Lotto-millionærer per 1000 innbyggere i 2021.

Oversikt over lokale Lotto-millionærer

Under kan du se en fullstendig oversikt over Lotto-millionærer i Rogaland i 2021, og en oversikt over Lotto-millionærer i Rogaland fra 1986. Du kan klikke på for eksempel «kommune» eller «år» for å sortere listen.





I listen under kan du bla mellom 26 sider.

Supertrekning

Lørdag 18. desember er det Supertrekning i Lotto. Det betyr at Norsk Tipping trekker ut rundt 40 ekstra Lotto-millionærer.

– Dette er i tillegg til de som er så heldige å få sju rette i Lotto. Dermed vil vi få godt over 300 Lotto-millionærer i 2021, opplyser Norsk Tipping i en pressemelding.

Hver av de ca. 40 vinnerne i Supertrekning i Lotto vinner 1 million kroner hver.

Fakta om Supertrekning: