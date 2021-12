Nav: Stabil ledighet - men permitteringer truer

9732 personer er registrert som helt ledige, delvis ledige eller som arbeidssøkere på tiltak midtveis i desember, viser ferske tall fra Nav Rogaland.

Det er en reduksjon på 76 personer sammenlignet med utgangen av november.

– De strenge smitteverntiltakene som har blitt iverksatt denne måneden, påvirker foreløpig ikke ledighetsbildet i Rogaland. Men Nav har denne uken mottatt drøye 1000 varsler om permitteringer fra bedrifter i fylket, hovedsakelig fra reiseliv, overnatting, kultur og servering. Kontaktreduserende tiltak og skjenkestopp gir alvorlige konsekvenser for bransjer som lever av å samle folk, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen i en pressemelding.

Det er kun virksomheter som vurderer å permittere eller si opp 10 personer eller flere som er pålagt å varsle NAV.

– En betydelig andel bedrifter som permitterer færre enn 10, har også varslet NAV, sier Haftorsen.

To prosent helt ledige

5127 personer er i dag registrert som helt ledige. Det er to prosent av arbeidsstyrken i fylket.

– Ledigheten i fylket og resten av landet er på et lavt nivå i desember. Koronasituasjonen og naturlige sesongvariasjoner sørger for at ledigheten vil stige på tampen av desember og starten av neste år, sier Haftorsen.

Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland. (Nav Rogaland)

Fortsatt stor etterspørsel

Nav-direktøren understreker at selv om enkelte næringer er hardt rammet av koronatiltak, er etterspørselen etter arbeidskraft i en rekke andre bransjer stor.

2002 stillinger har hittil i desember blitt offentlig utlyst – flest innenfor helse, pleie og omsorg (417), industriarbeid (275) og ingeniør- og IKT-fag (194).

– Sammenlignet med samme periode i desember i fjor, har antallet utlyste stillinger økt med 64 prosent. Behovet for arbeidskraft er stort i mange næringer. Vi vet at helsetjenestene i kommunene er hardt presset grunnet koronasituasjonen, og behovet for nye folk er prekært. Det kan være gode jobbmuligheter innenfor helsetjenestene for arbeidssøkere og personer som nå blir permittert, sier Haftorsen.

– I Nav jobber vi aktivt med å formidle arbeidssøkere som kan være aktuelle for stillinger innenfor helsefag til kommuner i fylket, legger Nav-direktøren til.

