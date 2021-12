Milepæl for Sandnes-bedrift

Nylig ble Aibel kåret til Månedens klimabedrift av NHO Rogaland.

Uken før fikk Aibel en kontrakt verdt fire milliarder kroner for delektrifisering av Oseberg-feltet. Nå utgjør faktisk de grønne avtalene flertallet av bestillingene fra Aibel. Det er en milepæl for Sandnes-bedriften som opprinnelig har vært konsentrert rundt olje- og gass.

-Både NHO og LO har lenge sagt at vi er avhengig av oljebransjen for å klare det grønne skiftet. Det betinger selvfølgelig at de tradisjonelle oljebedriftene viser vilje og evne til å satse på de nye næringene. I det feltet er Aibel helt framme. Det synes vi er inspirerende, sier regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland i en pressemelding.

Større enn olje og gass

I løpet av kort tid har altså prosjekter innen havvind og elektrifisering blitt flere og større enn olje- og gassprosjektene. Nå er 60 prosent av ordrereservene på 14 milliarder innen fornybare næringer. Halvparten av dette er havvind i Europa, og halvparten er elektrifisering av norsk sokkel.

Oseberg-prosjektet skal kutte CO₂-utslippene med 320.000 tonn i året, mens en eventuell elektrifisering av Kårstø vil kunne kutte en halv million tonn. Til sammen står disse to anleggene for nesten 1,5 prosent av Norges årlige utslipp.

Har jobbet grønt i ti år

Konsernsjef i Aibel, Mads Andersen, var fornøyd med å bli tildelt prisen.

– I Aibel har vi jobbet med omstilling mot fornybare løsninger i over ti år. Vi er langt framme innen havvind og elektrifisering på norsk sokkel, og setter stor pris på at næringslivet anerkjenner oss som et foregangsselskap. Hvis dette kan bidra til å inspirere andre selskap til å ta steget over i det grønne skiftet, er vi i fellesskap også ett steg nærmere å oppfylle framtidens ambisiøse klimamål, sier konsernsjefen.

– Forteller noe om retningen

NHO Rogaland har delt ut diplom til inspirerende klimabedrifter fra ulike bransjer hver måned i 2021.

– Det er spennende og meningsfullt å dele ut til en bedrift som har vært assosiert med olje og gass. Det forteller nemlig om en retning og en utvikling som er helt nødvendig, sier Grindland.

