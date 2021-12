Koronatall fredag: Halvert i Sandnes og Sola - likt i Stavanger

Stavanger kommune melder om 148 nye koronatilfeller fredag morgen. Torsdag var det 151 nye smittede.

Alder:

0-9: 23

10-19: 34

20-29: 22

30-39: 23

40-49: 21

50-59: 15

60-69: 10

Antall testet PCR: 825

Antall hurtigtester utdelt: 3070

Sandnes: fra 95 til 49 på et døgn

Sandnes kommune opplyser at det er 49 nye smittede i Sandnes. Det betyr nærmest en halvering fra dagen før, torsdag var det 95 smittede.

Sola fra 25 til 13 nye smittede

Sola kommune har 13 nye tilfeller fredag. Det er halvparten i forhold til dagen før. Da hadde Sola 25 smittede.

Ni av tilfellene er nærkontakter. Ett tilfelle har foreløpig ukjent smittevei. Ett tilfelle er importsmitte, vedkommende er bosatt i Sola. To tilfeller er ikke kartlagt ennå.

Alder:

0 – 9: 2

10 – 19: 3

20 – 29: 1

30 – 39: 3

50 – 59: 3

60 – 69: 1

17 innlagt på SUS

Stavanger universitetssjukehus har 17 pasienter innlagt med korona. Det er to flere fra dagen før.

Norge: 4520 nye smittede

Det siste døgnet er det registrert 4520 koronasmittede personer i Norge. Det er 835 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 4805 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 4229, så trenden er stigende, selv om de registrerte smittetallene nå har falt to dager på rad.

Torsdag var 371 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fire færre enn dagen før.

118 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 63 på respirator. Det er fire færre på intensiv og én færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

