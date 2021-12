Kommunen: - Ha lav terskel for å holde barn hjemme

Ha lav terskel for å holde barn hjemme – følg karantenereglene. Det er oppfordringen fra Stavanger kommune til foreldre slik koronapandemisituasjonen er nå.

Det er veldig mye smitte i skoler og barnehager i Stavanger, og belastningen på de ansatte er stor, skriver kommunen på sin nettside.

– De ansatte i skolene og barnehagene har i snart to år stått på for å gi barna en trygg hverdag, og er mer presset enn noen gang under pandemien. De er slitne. Vi ber derfor innstendig om at alle barn som har snue, hoster, har andre symptomer holdes hjemme, sier skolesjef Jørn Pedersen og barnehagesjef Monica Buvig Stenseth i Stavanger kommune.

Karantene

Ved smitte på en skole eller i en barnehage, sier de nasjonale retningslinjene at de ansatte som er nærkontakter må i karantene. Barn slipper derimot karantene når de er nærkontakt til andre enn dem de bor med. Dermed trenger de ikke gå i karantene ved smitte i skole eller barnehage.

– Resultatet kan bli mangel på personale og store utfordringer for tilbudet i berørte skoler og barnehager, sier Pedersen og Buvig Stenseth.

Samtidig er det vanskelig å få tak i nok vikarer.

Frykter personellmangel

De to er tydelige på at mange skoler og barnehager kan få en akutt mangel på personale før jul hvis smitteutviklingen fortsetter som nå.

– Vi ønsker selvsagt å opprettholde et fysisk tilbud, men vi ser at det nærmest er uunngåelig at enkelte barnehager kan måtte stenge grunnet personellmangel. Vi skal strekke oss langt for å prioritere sårbare barn og barn av foreldre i samfunnskritiske yrker. Men også dette kan i enkelte tilfeller bli utfordrende, sier Buvig Stenseth.