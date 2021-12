Nå blir det digital undervisning og hjemmeskole for disse elevene

De eldste elevene i grunnskolen i Sola kommune går torsdag 16. desember over til digital skole og hjemmeundervisning. Barnehagene innfører reduserte åpningstider fra samme dag, skriver kommunen i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

– Gjennom pandemien har de ansatte i skole, barnehage og SFO strukket seg langt for at elevene våre skal ha gode, lærerike og trygge skoledager. Det fortjener de en stor takk for! Vi er nå i førjulstiden i en situasjon med mye koronasmitte i kommunene på Nord-Jæren og gjør nå noen grep for å lette presset i skolene og barnehagene, og for å redusere antall nærkontakter for elever, barn, foreldre og ansatte, sier Tom Henning Slethei, ordfører i Sola kommune.

Barneskolene, ungdomsskolene og barnehagene i Sola drives på nasjonalt gult smittevernnivå. Fra og med torsdag 16. desember går elevene i 5.–10. trinn over til digital hjemmeskole. Tiltaket innføres for å legge til rette for et best mulig smittevern, og samtidig sikre god og trygg skolehverdag for elever og skoleansatte, opplyser kommunen.

–Solaskolen ligger langt framme på digitalisering. Vi har gjennomført hjemmeundervisning før. Jeg er trygg på at de eldste elevene skal få god undervisning også de siste dagene før jul. Samtidig blir det lettere for skolene å tilrettelegge fysisk for de yngste elevene, sier Slethei.

Disse elevene vil få et omsorgstilbud på skolen innenfor ordinær åpningstid:

· Barn under 12 år som ikke kan nyttiggjøre seg av digital hjemmeskole.

· Sårbare elever.

· Elever med særlige behov, eller som er i sårbare livssituasjoner.

· Elever av med foreldre i samfunnskritiske yrker.

Gult nivå i barnehage–kortere åpningstid

Fra og med torsdag 16. desember og ut året reduseres åpningstidene i de kommunale barnehagene. Dette gjøres for å kunne praktisere et godt smittevern etter anbefalingene for gult smittevernnivå.

Foreldre får nærmere informasjon om åpningstider fra den enkelte barnehage.