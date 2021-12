Lufthansa gjenåpner Sola-rute

Fra og med 2. mai 2022 setter Lufthansa opp sju nye ukentlige avganger mellom Frankfurt og Stavanger. Det skriver Lufthansa i en pressemelding tirsdag.

Frem til oktober 2015 opererte Lufthansa jevnlige flyginger til Stavanger.

– Etter sju år uten tilstedeværelse i Stavanger er vi glade for å endelig være tilbake. Vi ser økende etterspørsel fra fritids- og privatreisende, men også fra bedriftskunder, hovedsakelig innen olje- og energisektoren, sier Norgessjef i Lufthansa, Flemming Nordestgaard.

Frankfurt var en viktig hub for reisende fra Sola. Ikke bare fritidsreisende, men også spesielt næringslivet.

For den norske turistnæringen er alle direkteruter som binder Norge sammen med verden av stor verdi for dem.

– Dette er en fantastisk julegave til reiselivet her i regionen. Vestlandet har mye av det forbrukere kommer til å orientere seg mot fremover, men konkurransen blir hard. Disse rutene gjør det lettere å velge oss. Nå skal vi gjøre det vi klarer for å vise tyskere og andre europeere hva Vestlandet har å by på hele året, avslutter administrerende direktør i Fjord Norge, Stein Ove Rolland.

Øker også andre steder i Norge

Ruten mellom Bergen og Frankfurt øker fra åtte til ti ukentlige avganger fra 27. mai 2022, og ruten mellom Frankfurt og Tromsø øker fra en til to ukentlige avganger i sommerhalvåret fra 29. mai. I tillegg settes det opp en ny ukentlig rute mellom München og Bergen i juli 2022, og ruten mellom Bergen og Zürich reetableres fra 1. juni med to ukentlige avganger. Sistnevnte ble tidligere operert av Swiss, men skal nå flys av søsterselskapet Edelweiss