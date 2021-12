Denne gruppen skal få 3. dose innen midten av januar

Vaksinetjenesten øker kapasiteten til 1700 vaksinetimer hver dag. Dose 3 beskytter mot alvorlig sykdom og mot omikronvarianten.

Aldersgruppen 45–64 år kan bestille time til tredje dose fra og med 14. desember. Denne aldersgruppen vil få en SMS med tilbud om å bestille dose 3. Det melder Stavanger kommune på sin nettside.

Regjeringen har som mål at alle over 45 år skal få en oppfriskningsdose koronavaksine innen midten av januar. Dose 3 beskytter mot alvorlig sykdom og mot omikronvarianten, skriver kommunen.

I tillegg er det drop in-vaksinering for de over 65 og de med alvorlig immunsvikt som skal ha dose 3, samt de som skal ha dose 1 og dose 2. Det er kun bestilling og ikke drop in for de som er mellom 45 og 64 år.

Hvis man er i den aldersgruppen og har fått time til dose 3 sent i januar eller i februar, kan man nå gå inn i Remin og flytte fram timen selv.

– Vi har god kapasitet i Forum Expo og ønsker at så mange som mulig over 45 år får satt dose 3 innen midten av januar, sier direktør helse og velferd Eli Karin Fosse.

Alle innbyggere over 45 år har fått SMS fra kommunen med tilbud om å bestille dose 3. Har du ikke fått SMS, sjekk om du er oppført med riktig informasjon i kontakt- og reservasjonsregisteret.

Skole- og barnehageansatte over 45 år som bor eller jobber i Stavanger kan bestille tid til vaksinering i remin på samme måte som de øvrige i aldersgruppen 45–64 år. Vaksineintervallet er nå redusert til fire og en halv måned.

Det er ikke drop in for de mellom 45–64 år.

Det må ha gått minst fem måneder mellom dose 2 og dose 3.

Hvis du er vaksinert med to doser og har hatt covid minst tre uker etter siste dose, skal du ikke ha tredje dose. Infeksjonen erstatter behovet for oppfriskningsdose, og du anses beskyttet i 12 måneder etter infeksjonen. Hvis du fikk covid mindre enn tre uker etter vaksinedose 2 skal du ha tredje dose. Infeksjonen regnes da ikke med.

