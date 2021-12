Påfyll: Sjekk hvor mange hurtigtester Stavanger fikk mandag

Søndag kveld gikk Stavanger kommune tomme for hurtigtester. Planen var at lagrene skulle fylles opp mandag klokken 12. Nå melder kommunen at den har fått 84.000 nye hurtigtester.

Utdelingen av hurtigtester vil derfor gå som normalt igjen.

Her deles det ut hurtigtester:

Bod på Ankertorget i sentrum (nær Egon) klokken 09.00–11.30 og 12.00–15.00.

Fra en bod ved siden av teststasjon 2 i Forum klokken 08.15–11.30, 12.00–15.00 og 17–20. (Lørdag 9–12 og søndag 15–20)

Judaberg: Ring 457 39 336 for bestilling, utlevering innbyggertorget kl. 8.30–14.30.

Vikevåg: Ring 457 39 343 for bestilling, utlevering innbyggertorget kl. 8.30–14.30.

Det deles ikke lenger ut tester på Hillevåg torg.

Personer som tester positivt på hurtigtesten må kontakte kommunen, via nettet, telefon eller e-post.

