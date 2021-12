Avlyses for andre gang: - Fryktelig trist

«Solamøtet som var planlagt 10. januar 2022 avlyses. Det er en beslutning som har vært vanskelig å ta, spesielt siden dette er andre gang vi ser oss nødt til å avlyse».

Det skriver NHO Rogaland i en pressemelding mandag.

«Vi synes dette er fryktelig trist, men gleder oss til å komme sterkt tilbake i januar 2023!»

Flere tidspunkt har blitt vurdert gjennom høsten og på nyåret.

– Vurderingen er at nå når smittesituasjonen har utviklet seg slik den har og at vi vet det vil ta tid å vaksinere befolkningen, så er det best å avlyse. Det er ikke aktuelt å flytte det til høsten for da kommer det for tett på neste møte, sier rådgiver og prosjektleder i NHO Rogaland, Svanhild Hestnes Sondresen i en uttalelse til NHOs egne nettsider.

30 års historie

I 30 år har Solamøtet vært Rogalands viktigste næringspolitiske møteplass for ledere fra næringsliv, forskning, politikk og forvaltning. Nå er arrangementet avlyst for andre år på rad på grunn av koronapandemien.

Møteplassen skal legge til rette for samtaler, planlagte og spontane møter mellom deltakere. Med den smittesituasjonen som er nå og beskrivelsen av forventet utvikling i Rogaland, ser arrangøren at avlysning blir nødvendig.

I en veldig uforutsigbar tid er det viktig for oss å være så forutsigbare som mulig overfor våre medlemmer, foredragsholdere og leverandører.

Konferansen arrangeres i samarbeid mellom NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, KS, Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Næringsforeningen Haugalandet.

Ser fram til neste år

Hele intensjonen bak Solamøtet er å være en møteplass hvor man skal sette den næringspolitiske agendaen for året som kommer. Vi har derfor konkludert med at å utsette til lenger utpå våren ikke er hensiktsmessig.

I tillegg ville det krevd mye ressurser da man måtte begynt store deler av programarbeidet på nytt siden møtet inkluderer mange med tette kalendere.

– Solamøtet er en viktig arena for å møte et samlet næringsliv i regionen, og det er veldig synd at vi ikke får gjennomført konferansen i år. Samtidig har smitteutviklingen utviklet seg i en slik retning at det er en riktig avgjørelse å ta nå. Jeg ser fram til neste års Solamøte, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

