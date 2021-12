Omikron påvist etter utsolgt konsert: – Alle trenger ikke PCR-test likevel

– Ta en test hvis du har symptomer og hold deg unna forsamlinger, lyder beskjeden fra helsesjefen i Stavanger.

Alle deltakere på deLillos-konserten på Folken ble først rådet til å ta en PCR-test fordi en konsertgjenger hadde fått påvist omikron-viruset.

Omikron er mer smittsomt enn delta, og gir kommunene større utfordringer med håndteringen.

Smittevern gikk etter konserten ut med anbefalinger som gjelder for «husstands- og øvrige nærkontakter» etter omikron-retningslinjene.

Der heter det at disse skal teste seg med PCR-test straks og etter sju dager. Helsesjefen sier at konsertgjengere ikke er «øvrige nærkontakter» på samme måte som for eksempel skoleklasser, og derfor ikke trenger å følge dette testopplegget.

– Vi ber om forståelse for at vi kan feile litt i forbindelse med innføring av nye rutiner og anbefalinger. Vi har ikke kapasitet til å teste alle med PCR-test, og det er heller ikke nødvendig. Vi har ikke en utbrudd-situasjon, sier han.

Lav terskel for testing

Anbefalingen er nå er at alle skal ha lav terskel for å teste seg ved symptomer, unngå større sosiale samlinger og ta en test ved symptomer. Det kan være hurtigtest eller PCR-test. Tar du hurtigtest må du ta en ny hvis symptomene vedvarer. Er hurtigtesten positiv må du ta en PCR-test.

Helsesjefen gir ros til Folken for gode rutiner og god oppfølging.

– De gjorde alt de fikk beskjed om av kommunen, sier han.

De som ikke har symptomer trenger altså ikke holde seg hjemme.

– Har du bestilt PCR-test men ikke trenger det, så er det viktig at du avbestiller timen. Testkapasiteten vår er presset. Husk å avbestille fire timer før. Du avbestiller i samme system som du bestilte. Du finner timene dine under “timeavtaler” og kan avbestille der, sier helsesjefen.