Mistanke om omikron på tre skoler

To klasser på Kvaleberg skole, én klasse på Nylund og én klasse på Hafrsfjord skole er i karantene etter mistanke om omikron-smitte. Det skriver Stavanger kommune i en pressemelding fredag ettermiddag.

– Alle som har vært til stede i klassen må i karantene for å bremse smittespredningen, sier smittevernoverlege Ruth Midtgarden. Øvrige husstandsmedlemmer kan leve som normalt, så lenge de ikke har symptomer.

Stavanger kommune skriver i pressemeldingen at på Kvaleberg skole er 60 femteklassinger og seks lærere satt i karantene fredag. I tillegg er en klasse på 2. trinn på Nylund i karantene, og en klasse på Hafrsfjord skole er i midlertidig karantene mens smittesporing pågår. Det er høyst sannsynlig snakk om omikron-varianten av koronaviruset.

Omikron gjør at nærkontakter må i karantene

Reglene for karantene er strengere for omikron enn for delta, og gjelder også fullvaksinerte.

– Nærkontakter til delta-smittede kan gå på skolen så snart de har negativ hurtigtest, men ved omikron må klassekameratene i karantene. Omikron-karantenen varer i ti døgn fra man har vært i kontakt med den smittede, men kan avsluttes hvis barnet tester negativt på PCR-test tatt tidligst syv døgn etter siste kontakt med den som er smittet, skriver kommunen.

Elever som er definert som nærkontakt til mistenkt eller bekreftet omikronvariant, bør ta PCR-test så snart som mulig, og i tillegg teste seg straks ved symptomer. De kan ikke leke med barn fra samme kohort i karantenetiden, selv om de går i samme klasse på skolen.

Elevenes foresatte har fått informasjon om hvordan de skal forholde seg, og smittesporingsavdelingen i kommunen følger situasjonen tett.