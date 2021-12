Lokalt firma fikk stor SUS-kontrakt

Rørleggerselskapet Finn Midbøe AS i Stavanger skal levere rør til Nye SUS for nær 84 millioner kroner, opplyser Nye SUS i en pressemelding fredag.

Kontrakten opplyses å være av de største kontraktene i selskapets historie, og omfatter rørtekniske installasjoner for den delen av det store behandlingsbygget som ble finansiert høsten 2020.

– For oss er dette en rekordstor avtale. Vi omsetter for rundt 100 millioner i året, og dermed er dette en betydelig jobb for oss i Finn Midbøe AS og våre 56 ansatte. Dette er en hyggelig førjulsgave, sier Rolf Arne Lorentzen, daglig leder hos Finn Midbøe AS.

Denne delen av behandlingsbygget utgjør 20.000 m2 ekstra for Nye SUS, og flere store kontrakter er tildelt for denne delen av bygget. Selskapet skal levere alle rør som har med varme, kjøle og sanitæranlegg til den nyeste delen av behandlingsbygget på Nye SUS.

Jobb til 15 personer i to år

Lorentzen anslår at kontrakten i snitt vil gi jobb til 15 personer over de to årene arbeidene pågår.

Oppstart på byggeplassen er til sommeren, og prosjektledelsen ved det nye sykehuset er fornøyde med å ha landet avtalen før jul.

– Nye SUS er i fin fremdrift og igjen ser vi at våre tilbudskonkurranser tiltrekker seg lokale selskaper. Nå får vi mer arbeid fra en solid bedrift med lange tradisjoner i Stavangerregionen her på byggeplassen vår. Det er hyggelig, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for Nye SUS.

Finn Midbøe AS har tidligere fått kontrakt om provisorisk VVS verdt 30 millioner kroner med nye SUS, og er allerede på byggeplassen.