Slik må svømmehallene tilpasse seg tiltakene

Etter gjenåpningen 26. september gikk svømmehallene i Stavanger over til normal drift uten begrenset kapasitet og reservasjonssystem. Men, fra torsdag 9. desember må du igjen reservere plass gjennom et reservasjonssystem for å kunne bruke svømmehallene. Det melder Stavanger kommune på sine hjemmesider.

– De nye nasjonale smittevernstiltakene har krav om at svømmehaller skal tilrettelegge for at publikum kan ha minst 1-meters avstand i anlegget. For å få til det må vi igjen bruke reservasjonssystem og begrense antall publikum som kan bruke svømmehallen samtidig, sier Trygve Finnesand, rådgiver i idrettsavdelingen i Stavanger kommune, til RA.

– Hvor mange besøkende kan være i svømmehallene omgangen?

– Dette varierer etter størrelsen på garderobe- og dusjområdet. I Stavanger svømmehall kan det være totalt 34 reserverte plasser. På Gamlingen kan det være 32 personer om gangen. I kommunedelshallene ligger antallet på rundt 20 personer. Barn 0-3 år og ledsagere telles ikke med, så det faktiske antallet kan være noe høyere, sier Finnesand.

Han påpeker at det på våren og sommeren i år før gjenåpningen var mye pågang, og at alle svømmetimene ble fullbooket kort tid etter de ble lagt ut.

– Torsdag er første dag med begrenset kapasitet og reservasjon, men vi ser at det er stor pågang på Gamlingen. De andre svømmehallene har noe ledig tid, men vi forventer at dette vil ta seg opp, sier Finnesand.

Svømmehallene har stengt for publikum de vanlige dagene i julen (jule- og nyttårsaften og røde dager), men kommunen vil ikke koronastenge svømmehallene så lenge smittevernstiltakene gir dem mulighet til å ha åpent på en trygg måte, ifølge Finnesand.