Kommunalt vanstyre av Kvernevik

Jeg har bodd i bydelen i snart 30 år. Bydelen har «satt seg», skolene fungerer godt og idrettslagene samler gamle og unge uten å skjele til opprinnelig tilhørighet. Samtidig har de offentlige tilbudene blitt vanstelt:

Vanstyre 1: All utvikling er lagt i hendene på 1 privatperson. Vi hadde opprinnelig et mindre senter på Kvernhøyden. Det var lite, og for lite til at kles- og lekebutikk kunne klare seg, selv med en restaurant på toppen. Det var likevel ikke for lite til å huse et godt legesenter, et bydelshus med mye aktivitet og Rema. Halvdelen var eid av kommunen, halvdelen hadde private eiere.

Etter at Aton (Madland) kjøpte den private delen med håp om å etablere et større butikklokale med kundene i etasjene oppover solgte kommunen sine arealer til samme mann, uten noe som helst krav om virksomhet i området. Resultatet er at en «utvikler» som ikke utvikler noen ting bestemmer over all næringsutvikling.

Daværende flertall ga fra seg all den makten de var valgt til å utøve.

Vanstyre 2: Ingen tiltak for å rette opp feilen. Madland har dermed bukta og begge endene for utvikling av forretningsområdet. Derimot ikke synlig evne til å iverksette noe. Ti år har gått. Aton har etter hvert eierandeler i mye annet som står stille i byen, som hullet i Bjergsted. På hjemmesiden til «utvikleren» er lista med «Lokaler til leie» tilnærmet like lang som lista over eiendommer.

Nå har Aton riktignok revet lokalet som legene satt i, det som kommunen jaget Kvernevik Legesenter, helsestasjon og tannleger ut fra for rundt ti år siden. Men ellers er det stille.

Hva tenker utvalgene og politikerne generelt om dette? Kan man tenke seg å ekspropriere for å slippe til andre? Ser ikke slik ut.

Vanstyre 3: Makten er opp ned. Ad­­ministrasjonen styrer politikerne: Madla Handelslag ønsket å etablere seg på toppen, men fikk opprinnelig ikke slippe til av Aton. I sommer kom da endelig et forslag fra Handelslaget om å få etablere seg på en tomt de har kjøpt rett utenfor senteret, med plass til apotek, helsetjenester og kafé. Administrasjonen avslo dette tvert. På et møte med utvalg for by- og samfunnsutvikling fikk vi presentert saken nok til at den skal gå en runde til i administrasjonen. Det ryktes at det ikke blir endret. Er det det nye flertallet som styrer byen, eller er det administrasjonen som ruller videre av gammel vane?

Vanstyre 4: Idrettshallen skal rives. Det skal bygges ny barneskole. Det er ikke vanstyre. Det viser en vilje til å satse på skolen her. (Tross kummerlige kår scorer skolen over snittet for Stavanger-skolene på en rekke parametere, som for eks. elevenes opplevde støtte hjemmefra. Måtte bare nevne det..)

Men klønetheten fortsetter. Idretts­hallen skal rives, og vi skal være uten i to år mens den nye skolen bygges. Det skal man gjøre bare for å skaffe plass til byggeaktiviteten!

Det samlende limet i bydelen er på mange måter idrettslagene. For­skjellig bakgrunn og kultur forsvinner i kampen om ballen, det blir heller «Vika» mot gjestene i hallen, og fullt liv på tribunen. For å få plass til det nye skolebygget planlegger man å rive hallen. Så skal vel jenter 8,9 og 10 reise ut til Tasta? Hvem får vi med oss? Og hva gjør de som ikke blir med?

Rivingen er ikke et nødvendig onde. Hallen er i utmerket skikk, og vil fungere i titalls år framover om den får stå i fred. (Hvordan vet vi det? I all beskjedenhet, jeg lever blant annet av å utarbeide tilstandsanalyser for kommunale og andre bygg, og jeg trener et lag i hallen 2 ganger i uka. Jeg vet hva jeg snakker om.)

Det er heller ikke «det grønne skiftet» å rive et svært godt bygg som bare står litt feil. Det er bøttevis med ledig plass, om man er villig til å presse monopolisten på toppen (Aton).

På den positive siden: Svømmehallen skal selvsagt nevnes, og det nye bydelshuset reiser seg. Det er bra, men det tok sin tid! (Det lå post- og banklokaler i de aller første planene!)

Legekontorene, forsamlingssal og fritidsklubb er med. Kan vi også regne med at fastleger er på plass til åpningen på nyåret?

Vanstyre 5: Tausheten. Vi tar ikke til motmæle. «Nok er nok» var et initiativ fra beboere i Kvernevik lenge før bompengeopprøret. Men enkeltpersoner er intet høringsorgan, og enkeltpersoner trenger å hvile ut iblant.

Det er på tide at «Nok er nok»-entusiastene inviterer beboere, borettslag og organisasjonene i bydelen til å være med å få liv i Kvernevik vel.

Da blir vi høringsorgan. Da kan vi presse på for at Handelslaget kan lage en fin Extra til, med apotek, helsetjenester og kafé. Så kan vi sende opp nyttårsraketter som synes i bydelen (nå sendes de fra Madla, det hjelper oss lite), vi kan samle oss på St. Hans, og vi kan kåre bydelens fineste hage. Og så skal vi være med å lokke legene tilbake til det nye bydelshuset. Enig?