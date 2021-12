Innfører gult nivå på skolene

Bakgrunnen for tiltaket er at et høyt antall elever i grunnskolen har blitt smittet de siste ukene. Helsesjef Runar Johannessen i Stavanger kommune har fortløpende vurdert smittespredningen.

– Vi ser nå at det er behov for å innføre tiltak som kan ta ned smitten. Gult nivå gir en mer oversiktlig organisering av skolehverdagen og fører til at elevene får færre nærkontakter gjennom uken. På den måten senkes risikoen for at mange må i karantene ved nye utbrudd, sier Runar Johannessen, i en pressemelding.

– Det handler i tillegg om å være i forkant når det gjelder omikron-varianten, som vil kreve ytterliggere tiltak, understreker han.

Gult smittevernnivå gjelder både kommunale og private grunnskoler i Stavanger. Barnehagene driftes på grønt nivå inntil videre, men situasjonen vurderes fortløpende. Det samme gjelder for videregående skoler.

Ordfører Kari Nessa Nordtun håper gjeninnføringen av trafikklysmodellen kan ha effekt.

– Det vi trenger nå, er at alle står sammen slik at vi får mer kontroll over situasjonen fram mot juleferien. Vi vet fra tidligere at gult nivå fungerer. Samtidig sikrer det at barna kan gå på skolen og at undervisningen ivaretas på en god måte, sier ordføreren

Ved gult smittevern-nivå i barneskoler gjelder dette:

Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele klasser regnes som en kohort

To kohorter kan samarbeide utendørs

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser

Kohortvis/trinnvis gruppeinndeling på SFO

Unngå trengsel og store samlinger

Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

For ungdomsskoler gjelder disse smittevern-tiltakene på gult nivå:

Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak: