Stavanger Venstre har valgt ny leder

Tirsdag kveld avholdt Stavanger Venstre avholdt årsmøte på Sølvberget. Der ble Tone Bogsnes valgt som leder. Hun får med seg Thea Emilie Svartsund Lunde og Stian Lie Hagen som nestledere.

– Tone Bogsnes er veldig dyktig og har gjort et godt arbeid i lang tid for Stavanger Venstre. Det nye styret er satt sammen med godt motiverte medlemmer som jeg er overbevist om at vil gjøre en god jobb for å bidra til å bygge laget slik at Venstre vinner valget i 2023 og drar Stavanger Venstre til nye høyder, sier leder av valgkomiteen, Mette Vabø, i en pressemelding.

– Den nye ledelsen vil bidra med nye innfallsvinkler og entusiasme. De vil bidra til at styret vil være solid og slagkraftig for det kommende året, sier Vabø.

– Spennende år foran oss

– Vi har et spennende år foran oss. Nå skal vi sette samme et valgprogram og forberede oss på å vinne lokalvalget i 2023. Vi skal arbeide for at Venstre befester sin posisjon som det partiet som har den beste politikken for et bedre miljø, en styrket skole og mer til de som trenger det mest. Jeg gleder meg til å bidra i det arbeidet, sier Tone Bogsnes.

Avtroppende leder, Jan Erik Søndeland, overlater et velorganisert lokallag til den nye lederen. Søndeland er i høst blitt leder for en gründerbedrift og vil framover bruke all sin tid på det.

Hele styret til Stavanger Venstre:

Leder: Tone Bogsnes

Første nestleder: Thea Emilie Svartsund Lunde

Andre nestleder: Stian Lie Hagen

Styremedlem: Bjørn Tore Flakke

Styremedlem: Sunniva Nybø

Styremedlem: Eleanor Simmons