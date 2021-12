Flyttet inn i ny brannstasjon

For å markere den offisielle innflyttingen til Schancheholen brannstasjon, ble det arrangert en brannbil-kortesje onsdag formiddag.

Kortesjen kjørte fra Stavanger brannstasjon i Lagårdsveien, via Kannik, Muségata, Rogalandsgata, Armauer Hansens vei til Schancheholen brannstasjon.

Flere brannbiler kjørte kortesje fra Stavanger brannstasjon til Schancheholen brannstasjon. (Tonette N. Haaland)

Ifølge Lise Peterson, seksjonsleder beredskap Rogaland brann og redning IKS, er det tradisjon å kjøre kortesje når det skal flyttes inn i en ny brannstasjon.

– Det er helt fantastisk å flytte inn hit i dag. Vi har gledet oss kjempelenge, det er over all forventning, sier Peterson til RA.

Hun synes den nye stasjonen har blitt kjempefin.

– Vi har fått være med å påvirke hvordan den skal se ut sammen med kommunen. Det er vi veldig takknemlige for. Det har blitt bedre enn vi hadde forventet. Vi er veldig godt fornøyd, sier seksjonslederen.

– Er det noen spesielle ting dere er fornøyde med å ha påvirket?

– Det er egentlig hele bygget, ifra de store grepene til detaljene. Også er vi veldig fornøyd med at vi har fått ren og skitten sone, slik at vi får et bedre forhold på det, og at vi har fått gode mannskapsrom når de har fritid.

Brannbamsen Bjørnis var med på markeringen av innflytningen til Schancheholen brannstasjon. (Tonette N. Haaland)

– God plassering

Den nye brannstasjonen ligger rett ved påkjøringen til motorveien i Schancheholen, og Peterson mener det er flere fordeler med lokasjonen av Schancheholen brannstasjon.

– Den ligger veldig sentralt plassert, de kommer rett ut på veinettet i alle retninger, også ligger den rett ved tunnelene og sentrum. Det er en veldig god plassering utrykningsmessig, forklarer seksjonslederen.

Første etasje består av vognhallen, som har ti utrykningsporter, vaskehall, verksted, røykdykkerverksted og utrykningsgarderobe. Andre etasje består av treningsrom, gymsal, samt parolerom og kontorer. Tredje etasje består av mannskapsavdeling med kjøkken, stue og soverom.

Brannbilkortesje. (Tonette N. Haaland)





– Åtte ansatte på hver brigade får sin faste base på Schancheholen brannstasjon. Vognhallens plassering, med effektiv og kort avstand til motorveien og Ryfast-tunnelene, har hatt mye å si for utformingen av stasjonen. Etter hvert vil stasjonen ha spesialutstyr for brann i tunneler, sier Peterson.

– Fra og med onsdag 8. desember er vi operative. Det betyr at det kommer til å rykke ut brannbiler fra Schancheholen brannstasjon, legger hun til.





Brannbamsen Bjørnis feiret innflytningen i ny brannstasjon. (Tonette N. Haaland)

Fakta om Schancheholen brannstasjon

Schancheholen brannstasjon er tegnet av Link Arkitektur, som også har tegnet den nye brannstasjonen som skal bygges i Lervig.

Kruse Smith Entreprenør står for byggingen.

Kostnadsramme: Schancheholen 146,9 millioner kroner

Bruttoareal: Cirka 3000 kvadratmeter

Prosjektleder: Allend Bamerni i Stavanger kommune

Schancheholen brannstasjon (Tonette N. Haaland)