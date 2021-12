Forventer omikron i regionen snart

I helgen har det blitt registrert 406 nye koronatilfeller på Nord-Jæren. 165 nye tilfeller ble registrert på fredag, 117 på lørdag og 124 på søndag.

Samtidig kunne RA melder om en travel julehelg på byen, med lite avbestillinger av julebord, og mye folk på byen.

Smittevernoverlege i Stavanger kommune, Ruth Midtgarden beskriver smittesituasjonen i regionen som høy.

– Det er de høyeste smittetallene vi har hatt, sier Midtgarden til RA.

– Forventer dere en økning i smitte, knyttet til for eksempel julebord eller utelivet?

– Ja, sånn som situasjonen er nå, forventer vi det. Vi har satt inn tiltak, som munnbindpåbudet, som vi håper vil hjelpe, sier Midtgarden.

Munnbindpåbudet Midtgarden viser til ble innført torsdag 2. desember, hvis man ikke kan holde nok avstand til andre på bussen, i drosjer og butikker og på kjøpesentre.

Bekymret for fravær

Mandag melder FHI at omikronvarianten vil kunne bli dominerende i løpet av noen uker, siden vaksinerte i større grad kan bidra til smittespredning av den mer smittsomme varianten.

Smittevernoverlege i Stavanger, Ruth Midtgarden tror det ikke er lenge til vi får påvist omikron-smitte i regionen.

– Hva vil det bety for regionen?

– Det betyr mer smitte, og mer fravær fra arbeid og skole. Det bekymrer oss fordi vi har en høy fraværsprosent nå, og det er krevende å drifte en del virksomheter, sier Midtgarden.

– Betyr omikron automatisk strengere tiltak?

– Det kommer an på risikovurderingen som FHI kommer med denne uken.

Stavanger kommune har rustet opp smittesporing, i påvente av mer smitte, og omikron.

– Vi har endret litt slik at de som tester positivt på hurtigtest kan registrere seg selv i smittesporingsprogrammet vårt, så blir de oppringt så fort vi får kapasitet. På den måten slipper de å sitte i telefonkø lenge. Vi vet at når det blir mange henvendelser på en gang kan det i periodevis ta tid å komme igjennom på telefonen til smittesporingen, sier Midtgarden.

Helseministeren: – Kan komme flere og strengere tiltak denne uken

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er bekymret over omikronutbruddene. Det er i helgen blitt jobbet intenst med å planlegge nye tiltak.

– Jeg utelukker ikke at det kan komme flere og strengere tiltak denne uken. Vi følger det fortløpende og er i tett dialog med fagmyndighetene. Det skal vi kommunisere godt ut hvis det kommer, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til VG.

Hun håper at alle kan få feire jul som vanlig på tross av omikronvarianten som det nå er fire mistenkte eller bekreftede utbrudd av i Norge. Hun sier at det ikke er hogd i stein.

Til NTB forteller assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har jobbet intensivt i helgen med nye forslag til regjeringen, basert på dagens situasjonsforståelse og erfaringene med ulike tiltak så langt i pandemien.

Ifølge Nakstad er det mest bekymringsfulle at det ser ut til at omikronvarianten er svært smittsom, og at deltasykdom ikke gir særlig beskyttelse. Ekspertene blir også stadig sikrere på at vaksine beskytter dårlig mot smitteoverføring, selv om man ennå vet lite om det beskytter mot alvorlig sykdom.