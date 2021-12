Fikk frivillighetspris

Prisen ble overrakt av varaordfører Dagny Sunnanå Hausken under festforestillingen for frivillige i Stavanger søndag, skriver Stavanger kommune i en pressemelding.

I juryens begrunnelse står det at Jorunn og Svein Nordbøe har gjort en forskjell i mange menneskers liv med sitt brennende engasjement på møteplassen og aktivitetssenteret Skipper Worse gjennom flere år. De gjør et viktig helseforebyggende arbeid for seniorer, godt forankret i Stavanger kommunes satsing Leve HELE livet. Svein er blant annet instruktør på trening tre ganger i uken, er med i vaktmestergruppen og gir trøst og støtte når de trengs. Jorunn er linedance-instruktør og aktiv i strikking til inntekt for sentrene

– Mange eldre sitter mye alene. I de 12 årene vi har vært frivillige på Skipper Worse har vi vært opptatt av å få folk ut i naturen og bidra til sosiale aktiviteter. Gleden du selv får ved å glede andre, er stor, sier Svein Nordbøe.

Prisen «Årets frivillig» ble delt for første gang. Den går til én eller flere personer, institusjoner eller organisasjoner i Finnøy, Rennesøy og Stavanger som gjør en innsats for medmennesker i nye Stavanger. Prisen er på 25.000 kroner, og pengene er øremerket formålet prisvinneren er opptatt av.

