124 nye smittetilfeller på Nord-Jæren

Søndag 5. desember testet 95 personer positivt for koronaviruset i Stavanger kommune.

60 er smittet via nærkontakter, ni har ukjent smittekilde og sju har usikker smittekilde. Fire smittetilfeller er reiserelatert, hvor tre av disse er smittet etter reise fra utland. De siste 15 har uavklart smittekilde, opplyser kommunen.

Alder:

* 0-9: 12

* 10-19: 18

* 20-29: 5

* 30-39: 13

*40-49: 12

* 50-59: 10

* 60-69: 10

*70-79: 1

* 80+: 1

13 positive var ikke blitt kontaktet da smittetallene ble lagt ut, De er talt med i antall positive, men ikke i alder, og de har foreløpig fått uavklart smittekilde, opplyser Stavanger kommune.

Smitte i Sandnes

I Sandnes kommune er det registrert 14 nye koronatilfeller søndag.

Ni er smittet via nærkontakter, to har kjent smittevei, og tre har ukjent smittevei, opplyser kommunen.

Ni menn er smittet, og fem kvinner.

Alder:

* 0–11 år: 4

* 12–19 år: 1

* 20–29 år: 1

* 30–39 år: 3

* 40–49 år: 2

* 60–69 år: 2

* 80–89 år: 1

13 smittet i Sola

I Sola kommune er det registrert 13 nye koronatilfeller søndag.

Ni er smittet via nærkontakter, to har foreløpig ukjent smittevei, og det er registrert to tilfeller med importsmitte – hvor en er bosatt i Sola, og en er bosatt i utlandet.

Alder:

* 0- 9: 3

* 10-19: 3

* 20-29: 1

* 40-49: 3

* 50-59: 1

* 70-79: 2

I Randaberg kommune ble det mandag morgen opplyst om to nye smittetilfeller på lørdag. En har kjent smittevei og en har ukjent smittevei.