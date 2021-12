Tidligere statssekretær blir Lyse-sjef

Atle Simonsen er ansatt som ny kommunikasjonssjef for Energi i industrikonsernet Lyse, det opplyser selskapet i en pressemelding fredag.

Simonsen kommer nå fra stillingen som daglig leder i Universitetsfondet Rogaland. Simonsen har lang og bred politisk erfaring fra sitt virke som Frp-politiker, blant annet som leder av Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), statssekretær i Finansdepartementet og pressesjef for tidligere Frp-leder Siv Jensen.

Energifeltet

Simonsen skal nå jobbe med kommunikasjon og samfunnskontakt for energifeltet i Lyse.

– Det er viktig for meg med en jobb hvor jeg får brukt samfunnsengasjementet mitt til noe positivt for regionen, og jeg kan ikke tenke meg et bedre sted å kunne kombinere dette enn hos Lyse. Lyse er en viktig del av hverdagen til folk, et merkenavn med en lang og stolt historie og et konsern med et enormt samfunnsbidrag. Jeg gleder meg til å bidra til at dette skal bli synlig for enda flere, uttaler Simonsen i pressemeldingen.

Simonsen vil starte i jobben 1. mars 2022